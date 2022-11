Pentagon: w tej chwili nie mamy planów dostarczania systemów Patriot Ukrainie, ale prowadzimy dyskusje

czytaj dalej

W skrócie: Patrioty i transformatory to jest to, czego Ukraina potrzebuje najbardziej - zadeklarował szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, goszczący we wtorek na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Bukareszcie. Tamże sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg zapewnił, że "wszyscy sojusznicy zgadzają się co do konieczności podtrzymywania pomocy zapewnianej Ukrainie". Natomiast sekretarz stanu USA Antony Blinken obiecał amerykańskie wsparcie na zakup sprzętu dla sieci energetycznej.