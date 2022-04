Ksiądz z Charkowa: czuć w ostatnim czasie wzmożone ataki

W sobotę mer Charkowa Ihor Terechow poinformował, że przez ostatnie dni Rosjanie atakują miasto bombami zrzucanymi na spadochronach. Terechow zaapelował, by mieszkańcy nie zbliżali się do takich obiektów i informowali o nich odpowiednie służby. Poinformował również, że Rosjanie od początku agresji zniszczyli w mieście 1716 budynków mieszkalnych.

Ksiądz z Charkowa o wzmożonych atakach w mieście

Odnosząc się do doniesień o bombach zrzucanych na spadochronach, duchowny powiedział, że "to jest coś bardzo dziwnego". - Zagrożenie jest ogromne, bo to leci z jakąś szybkością i później powoli opada. I nawet były pokazywane zdjęcia, że gdzieś bomba wisi na drzewie albo jakimś balkonie, nie została zdetonowana. Aczkolwiek niebezpieczeństwo jest przeogromne - powiedział ks. Stasiewicz. Przyznał, że w ostatnich dniach "czuć wzmożone ataki, choć i tak od pierwszego dnia po dzień dzisiejszy praktycznie każdego dnia i każdej nocy one są".