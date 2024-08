Ilu żywych zakładników wciąż w rękach Hamasu? Media: część wykorzystywana jako żywe tarcze

Jahja Sinwar jest uważany za organizatora ataku na Izrael z 7 października 2023 r., który rozpoczął trwającą do dziś wojnę w Strefie Gazy. Obecny lider Hamasu, który sprawuje tę funkcję od początku sierpnia, był od dawna jednym z najbardziej poszukiwanych przez Izrael terrorystów.

Jahja Sinwar Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Mniejsze grupy terrorystyczne utrudniają negocjacje

Tygodnik podkreślił, że mniejsze organizacje są skłócone z Hamasem i utrzymują bardziej nieustępliwe stanowisko wobec Izraela niż główna siła terrorystyczna Strefy Gazy, co utrudnia toczące się negocjacje o zawieszeniu broni i wymianie zakładników na palestyńskich więźniów osadzonych w Izraelu.

Dla Sinwara priorytetem jest uwolnienie w ramach wymiany więźniów Hamasu, pozostałe grupy chcą, by Izrael wypuścił też ich przedstawicieli. Mniejsze grupy terrorystyczne stanowczo sprzeciwiają się też warunkowi Izraela, by uwolnieni więźniowie byli od razu deportowani i nie mogli wrócić do Strefy Gazy, twierdzi portal.