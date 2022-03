Relacja Mateusza Lachowskiego z frontu pod Kijowem. "Czułem smród spalonej ziemi po ostrzale"

"Czułem smród spalonej ziemi po ostrzale"

Jak mówił, "nie dość, że Ukraińcy się umocnili, poszerzają teraz okopy, to jeszcze odrzucili Rosjan do tyłu". - Jeśli chodzi o wschód Kijowa, to wydaje się, że sytuacja jest dobra - ocenił. Z jego informacji wynika, że "ofensywa rosyjska, jeśli chodzi o próbę otoczenia Kijowa, jest zatrzymana". - Ona się nie posuwa na południe, ten pierścień się w tej chwili nie zamyka. Ale walki trwają - relacjonował.

"Tak wygląda wojna prowadzona przez Rosjan"

Lachowski opowiadał o spotkaniu z ukraińskim chłopcem. - Sasza ma pięć lat. Przyszedł z mamą do sanitariuszy, bo jest chory, nie ma dostępu do leków, nie ma dostępu do jedzenia, brakuje wszystkiego. Sanitariusze oczywiście dali mu leki, sprawdzili, jaki jest stan jego gardła, dostał też czekoladę. Ale dowiedzieliśmy się przez to, że w nocy Rosjanie rozstrzelali w pobliskiej wsi 10 osób cywilnych, tylko dlatego, że chciały przejść na stronę ukraińską. Po prostu chciały się wydostać spod okupacji rosyjskiej i pójść do Ukraińców, w związku z czym Rosjanie ich rozstrzelali. Powiedziała nam to pani, która tam mieszka, która się boi, że ją i jej dziecko czeka to samo - mówił Lachowski.