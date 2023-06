Bloomberg: USA ogłoszą w piątek nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Na Ukrainie powstanie grupa ekspercka ds. pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnię ekobójstwa – oświadczył w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zwracając się do aktywistów, ekologów i ekspertów międzynarodowych.



- Tworzymy grupę ekspercką, która będzie zajmować się przede wszystkim, konsolidacją świata – żeby Rosja w pełni odpowiedziała za ekobójstwo, i żeby nasz kraj nie został sam na sam z tą tragedią – oświadczył Zełenski w wystąpieniu, opublikowanym dziś wieczorem w mediach społecznościowych.



Mówiąc o skutkach wysadzenia przez armię rosyjską zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej, Zełenski podkreślił, że osobiście odpowiada za to Władimir Putin. - To nie jest katastrofa naturalna. Ta katastrofa to Putin. To, co on robi, co każe robić, osobiście – podkreślił ukraiński przywódca.



- W ponad 30 miejscowościach życie zostało złamane. Setki, tysiące ludzi mają utrudniony dostęp do wody pitnej z powodu zniszczenia zapory – powiedział prezydent Ukrainy. Zniszczone są magazyny paliwa, magazyny z substancjami chemicznymi, z nawozami. Na terytoriach okupowanych zalane zostały co najmniej dwa "cmentarzyska" zwierząt, które były zakażone wąglikiem - dodał.



Zełenski zaznaczył również, że w wielu miejscach ścieki trafiły do wody. - Liczba eksosystemów, unicestwionych lub znajdujących się na granicy wymarcia z powodu tego aktu terroru już idzie w tysiące – ostrzegł.



Zalanych jest ponad 50 tysięcy hektarów lasów, a dziesiątkom tysięcy ptaków i co najmniej 20 tys. dzikich zwierząt grozi śmierć. - Jest oczywiste, że Zbiornik Kachowski stał się grobem dla milionów żywych istot – powiedział Zełenski. Zanieczyszczenia trafiają do wód podziemnych, zatruwając rzeki i wpadając do Morza Czarnego.



- Nie ma zniszczenia przyrody "gdzieś tam". Wszystko na świecie jest mocno powiązane - podkreślił prezydent, apelując do ekologów i ekspertów, by naciskali na rządy i organizacje międzynarodowe.



- Żaden naród nie powinien pozostawać sam z takimi wyzwaniami, ale na razie nie ma odpowiedzi na to, jak możemy wspólnie sobie z tym poradzić – podkreślił.