Zełenski: na inicjatywę "Ziarno z Ukrainy" zebrano ponad 180 milionów dolarów

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapewnił, że jego kraj będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne, a w przyszłym roku utrzyma lub nawet zwiększy wartość pomocy dla tego kraju. Wyjaśnił, że broniąc Ukrainy, Wielka Brytania broni także siebie, a reakcja na rosyjską agresję pokazała, że twierdzenia o słabości Zachodu okazały się nieprawdziwe.



Wskazał, że wspólne wyzwania związane z tą agresją odnowiły relacje z Unią Europejską, ale nie oznacza to dostrajania się do unijnych regulacji i zapewnił, że pod jego przywództwem Wielka Brytania nigdy nie będzie się dostosowywać do prawa UE.

- Zamiast tego będziemy rozwijać pełne szacunku, dojrzałe relacje z naszymi europejskimi sąsiadami w zakresie wspólnych kwestii, takich jak energia i nielegalna migracja - zaznaczył.