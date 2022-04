Kanada dostarczyła Ukrainie broń przeciwpancerną

"Dostarczyliśmy ukraińskim siłom zbrojnym pewną liczbę haubic M777 i niezbędne do nich pociski, we współpracy z USA. Dostarczyliśmy także Ukrainie dodatkowe pociski do granatników Carl Gustaf. dostarczymy też pojazdy opancerzone i inne wsparcie" - napisała na Twitterze minister obrony Kanady Anita Anand.

Publiczny nadawca CBC podał, powołując się na własne źródła, że Kanada dostarczyła cztery haubice. W komunikacie ministerstwa obrony wyjaśniono, że "wyposażenie pochodzi z zapasów kanadyjskich sił zbrojnych" oraz, że zapasy będą uzupełnione. "Ultralekkie i mobilne haubice M777 kalibru 155 mm są lżejsze i mniejsze, ale o większej sile rażenia niż jakikolwiek rodzaj broni tego typu" – głosi komunikat. Zaznaczono, że "M777 umożliwia dokładne trafienie w cel w zasięgu do 30 km".



"Kanada dostarczyła też Ukrainie znaczącą liczbę dodatkowych pocisków przeciwpancernych Carl Gustaw, tak jak prosiła Ukraina" - napisano w komunikacie. Poinformowano ponadto, że trwa finalizacja kontraktów na dostawy pojazdów opancerzonych, które "zostaną wysłane na Ukrainę tak szybko jak to możliwe". Podpisany będzie też kontrakt na serwis dla dostarczonych już specjalistycznych kamer do dronów.