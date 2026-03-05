Iran zaatakował amerykański tankowiec. "Cieśnina jest pod kontrolą Islamskiej Republiki"

Iran zablokował cieśninę Ormuz. Relacja Jacka Tacika z Jerozolimy Źródło: Fakty TVN

Trwa szósty dzień wojny między Izraelem i USA a Iranem. Wydarzenia relacjonujemy na bieżąco w tvn24.pl

W czwartek rano Iran ogłosił, że zaatakował amerykański tankowiec "na północy Zatoki Perskiej". Według strony irańskiej na statku miał wybuchnąć pożar. "W czasie wojny żegluga przez Cieśninę Ormuz będzie pod kontrolą Islamskiej Republiki" - ogłosiła Irańska Gwardia Rewolucyjna.

Brytyjskie Centrum Operacji Dotyczących Handlu Morskiego (UKMTO) potwierdziło informacje o irańskim ataku. Jak podało, incydent miał miejsce u wybrzeży Kuwejtu, niedaleko portu Mubarak Al-Kabir.

UKMTO WARNING INCIDENT 014-026



Click here to view the full warning ⤵️ https://t.co/ygKSBOCLZi#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/RPZXtz6RU7 — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 5, 2026 Rozwiń Źródło: X/UKMTO Operations Centre

Tankowiec miał nabierać wody, ale świadkowie nie potwierdzili informacji o pożarze. UKMTO zaznaczyło jednak, że "ze statku wycieka ropa, co może stanowić zagrożenie środowiskowe".

Władze Kuwejtu przekazały, że statek nie znajduje się na wodach Kuwejtu, lecz wodach międzynarodowych. Nieznana jak dotąd jest nazwa zaatakowanej jednostki.

Amerykański tankowiec został zaatakowany u wybrzeży Kuwejtu Źródło: Mapy Google

Blokada Cieśniny Ormuz

Po sobotnim izraelsko-amerykańskim ataku Teheran ogłosił zablokowanie Cieśniny Ormuz, blokując ten kluczowy szlak handlowy. Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim, którym surowce są dalej transportowane na Ocean Indyjski. W normalnych warunkach przepływa przez nią około 20 procent zużywanej na całym świecie ropy naftowej.

W związku z irańską blokadą w Zatoce Perskiej uwięzionych zostało ponad 150 tankowców. Kilka z nich zostało od soboty zaatakowanych przez Iran. W poniedziałek trafiony przez dwa irańskie drony został tankowiec powiązany z USA, płynący pod banderą Hondurasu.

Opracował Mikołaj Gątkiewcz /lulu