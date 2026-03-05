Logo strona główna
Świat

Iran zaatakował amerykański tankowiec. "Cieśnina jest pod kontrolą Islamskiej Republiki"

Okręty irańskie i rosyjskie na wspólnych manewrach w Zatoce Omańskiej, 19 lutego 2026 roku
Iran zablokował cieśninę Ormuz. Relacja Jacka Tacika z Jerozolimy
Źródło: Fakty TVN
Iran ogłosił w czwartek, że zaatakował amerykański tankowiec w Zatoce Perskiej. Jednocześnie zakomunikował, że "w czasie wojny żegluga przez Cieśninę Ormuz będzie pod kontrolą Islamskiej Republiki". W związku z irańską blokadą Cieśniny Ormuz w Zatoce Perskiej uwięzionych zostało ponad 150 tankowców.

Trwa szósty dzień wojny między Izraelem i USA a Iranem. Wydarzenia relacjonujemy na bieżąco w tvn24.pl

W czwartek rano Iran ogłosił, że zaatakował amerykański tankowiec "na północy Zatoki Perskiej". Według strony irańskiej na statku miał wybuchnąć pożar. "W czasie wojny żegluga przez Cieśninę Ormuz będzie pod kontrolą Islamskiej Republiki" - ogłosiła Irańska Gwardia Rewolucyjna.

Brytyjskie Centrum Operacji Dotyczących Handlu Morskiego (UKMTO) potwierdziło informacje o irańskim ataku. Jak podało, incydent miał miejsce u wybrzeży Kuwejtu, niedaleko portu Mubarak Al-Kabir.

Tankowiec miał nabierać wody, ale świadkowie nie potwierdzili informacji o pożarze. UKMTO zaznaczyło jednak, że "ze statku wycieka ropa, co może stanowić zagrożenie środowiskowe".

Władze Kuwejtu przekazały, że statek nie znajduje się na wodach Kuwejtu, lecz wodach międzynarodowych. Nieznana jak dotąd jest nazwa zaatakowanej jednostki.

Amerykański tankowiec został zaatakowany u wybrzeży Kuwejtu
Amerykański tankowiec został zaatakowany u wybrzeży Kuwejtu
Źródło: Mapy Google

Blokada Cieśniny Ormuz

Po sobotnim izraelsko-amerykańskim ataku Teheran ogłosił zablokowanie Cieśniny Ormuz, blokując ten kluczowy szlak handlowy. Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim, którym surowce są dalej transportowane na Ocean Indyjski. W normalnych warunkach przepływa przez nią około 20 procent zużywanej na całym świecie ropy naftowej.

Cieśnina Ormuz praktycznie "nie działa". Ceny szybują

Cieśnina Ormuz praktycznie "nie działa". Ceny szybują

BIZNES
Skutki ataku na Iran. Wzrost o kilkadziesiąt groszy na litrze

Skutki ataku na Iran. Wzrost o kilkadziesiąt groszy na litrze

BIZNES

W związku z irańską blokadą w Zatoce Perskiej uwięzionych zostało ponad 150 tankowców. Kilka z nich zostało od soboty zaatakowanych przez Iran. W poniedziałek trafiony przez dwa irańskie drony został tankowiec powiązany z USA, płynący pod banderą Hondurasu.

Opracował Mikołaj Gątkiewcz /lulu

Źródło: tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Armia Islamskiej Republiki Iranu/PAP/EPA

