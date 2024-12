Niespodziewany ruch Rosji w Syrii

Rosja zaczęła wycofywanie swoich okrętów z bazy morskiej w syryjskim Tartusie - przekazał we wtorek francuski portal Naval News. Ten niespodziewany ruch nastąpił kilka dni po nagłej zmianie sytuacji w syryjskiej wojnie domowej.

Rosyjskie okręty w Tartusie

Po upadku Związku Radzieckiego rosyjskie okręty zostały wycofane, jednak powróciły do Tartusu w 2012 r., gdy Moskwa zdecydowała się na interwencję w syryjskiej wojnie domowej, wspierając prezydenta Baszara al-Asada.

Przed inwazją na Ukrainę Rosja dodatkowo wzmocniła swoją obecność wojskową w bazie, by przeciwdziałać aktywności lotniskowców NATO na Morzu Śródziemnym.

Rosyjski okręt desantowy Cezar Kunikow w drodze do syryjskiego portu Tartus

Ofensywa rebeliantów

Pod koniec listopada tysiące islamistycznych rebeliantów z Syrii rozpoczęły ofensywę z prowincji Idlib. W zaledwie kilka dni zdołali dotrzeć do Aleppo, drugiego co do wielkości miasta w Syrii, zajmując jego centrum.