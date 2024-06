Satnam Singh, pracownik rolny z Indii, doznał wypadku podczas pracy na jednym z pól w centralnej części Włoch. Ciężki sprzęt rolniczy oderwał mu rękę i zmiażdżył nogi. Mężczyzna doznał też urazu głowy. Jego stan był poważny. Mimo to właściciel pola nie udzieli 31-latkowi pomocy medycznej – opisuje włoski dziennik "La Repubblica". Zgodnie z jego relacją pracodawca rannego mężczyzny załadował 31-latka i jego żonę do swojej furgonetki, a następnie - zamiast do szpitala - zawiózł ich do domu. Odjeżdżając sprzed budynku miał rzucić w ich stronę skrzynkę na owoce, wewnątrz której znajdowała się odcięta przez maszynę kończyna obywatela Indii. - Błagałam właściciela, żeby nam pomógł, błagałam go na kolanach, ale kazał nam wsiąść do vana, zostawił przed domem i uciekł - relacjonuje cytowana przez gazetę żona Singha.