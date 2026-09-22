Świat Rozbicie skarbca mafii. Pieniędzy było tak dużo, że wynoszono je wiadrami Oprac. Ewa Żebrowska |

Mafia we Włoszech. Wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: x.com/_Carabinieri_

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Odkrycie skarbca gangu włoskie media opisują jako jedno z najbardziej spektakularnych odkryć mafijnego majątku w ostatnim czasie. Jak podała agencja AGI, karabinierzy przeprowadzili operację przeciwko gangowi Angelino, działającemu na obszarze między Caivano a Casorią w prowincji Neapol.

W jednym z mieszkań w Caivano funkcjonariusze odkryli 3,2 mln euro w gotówce (blisko 14 milionów złotych). Lokal miał pełnić funkcję skarbca jednego z klanów camorry. Pieniądze, pochodzące według śledczych głównie z handlu narkotykami, były ukryte pod podłogą oraz w ścianach. Skrytki miały być pilnowane przez kobietę.

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Ściany rozbijano młotem

Banknoty były owinięte folią i ułożone w stosy. Część schowano pod podłogą, inne zamurowano w ścianach. Aby się do nich dostać, karabinierzy musieli je rozkuć. Za kolejnymi fragmentami muru odkrywali następne skrytki wypełnione gotówką. Pieniędzy było tak dużo, że funkcjonariusze wynosili je w wiadrach. Podczas przeszukania zabezpieczono także 11 zegarków o łącznej wartości przekraczającej 127 tys. euro (około 552 tys. zł) - podała ANSA.

VIDEO | Banconote per oltre 3 milioni di euro nascoste nei muri, 34 arresti in un blitz anticamorra #ANSA pic.twitter.com/cyancKHnwy — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 21, 2026 Rozwiń

Według przekazanych przez służby informacji gotówka należała do klanu, którego 34 członków objęto śledztwem dotyczącym m.in. handlu narkotykami, nielegalnego posiadania broni oraz wymuszeń.

Redagował AM