Rozbicie skarbca mafii. Pieniędzy było tak dużo, że wynoszono je wiadrami
Odkrycie skarbca gangu włoskie media opisują jako jedno z najbardziej spektakularnych odkryć mafijnego majątku w ostatnim czasie. Jak podała agencja AGI, karabinierzy przeprowadzili operację przeciwko gangowi Angelino, działającemu na obszarze między Caivano a Casorią w prowincji Neapol.
W jednym z mieszkań w Caivano funkcjonariusze odkryli 3,2 mln euro w gotówce (blisko 14 milionów złotych). Lokal miał pełnić funkcję skarbca jednego z klanów camorry. Pieniądze, pochodzące według śledczych głównie z handlu narkotykami, były ukryte pod podłogą oraz w ścianach. Skrytki miały być pilnowane przez kobietę.
Ściany rozbijano młotem
Banknoty były owinięte folią i ułożone w stosy. Część schowano pod podłogą, inne zamurowano w ścianach. Aby się do nich dostać, karabinierzy musieli je rozkuć. Za kolejnymi fragmentami muru odkrywali następne skrytki wypełnione gotówką. Pieniędzy było tak dużo, że funkcjonariusze wynosili je w wiadrach. Podczas przeszukania zabezpieczono także 11 zegarków o łącznej wartości przekraczającej 127 tys. euro (około 552 tys. zł) - podała ANSA.
Według przekazanych przez służby informacji gotówka należała do klanu, którego 34 członków objęto śledztwem dotyczącym m.in. handlu narkotykami, nielegalnego posiadania broni oraz wymuszeń.
Redagował AM