Parafia musi zapłacić odszkodowanie, bo dzieci grały w piłkę

Włoskie media podały, że sądowy spór między wspólnotą mieszkaniową a sąsiadującą z nią parafią pod wezwaniem świętej Teresy w Palermo trwał ponad 10 lat.

Mieszkańcy domu podali parafię do sądu, argumentując, że ich spokój jest zakłócany, ponieważ na boisku dzieci, nastolatki, a czasem dorośli grają w piłkę do godziny 20, a w weekendy do północy.

W 2019 roku sąd ustalił, że zajęcia rekreacyjne organizowane przy tamtejszej świetlicy nie mogą trwać dłużej niż do godziny 20, a w ich trakcie można używać tylko jednej piłki. Sąd podał nawet nazwę producenta dozwolonej piłki. Nakazał też zainstalować dźwiękoszczelne bariery z gumy piankowej i zabronił gry w piłkę w sierpniu.

Członkowie wspólnoty twierdzili, że to nie pomogło i hałasy trwają. Na kolejnym etapie batalii sądowej przedstawili rachunki za psychoterapię i zakup antydepresantów. Odrzucili też stanowisko parafii, której przełożeni powoływali się na społeczną funkcję gry i zabawy.

Parafia w Palermo musi zapłacić wysokie odszkodowanie

Pod koniec 2025 roku wspólnota odrzuciła ofertę kościoła, który zaproponował zadośćuczynienie w wysokości 5 tysięcy euro. Sąd podniósł wysokość odszkodowania do 45 tysięcy euro.

Archidiecezja Palermo w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Ansa, zapewniła, że przyjmuje wyrok sądu z poczuciem odpowiedzialności i potwierdziła, że parafia zastosuje się do postanowienia sądu.

Podkreśliła zarazem, że "świetlica przykościelna pełni funkcje edukacyjne, społeczne i prewencyjne i od dekad jest dla dzieci i nastolatków miejscem o kluczowym znaczeniu dla ich rozwoju, integracji i życia we wspólnocie, zwłaszcza w rejonach miasta ubogich w takie placówki".

Jak dodała archidiecezja, brak porozumienia napawa "rozgoryczeniem". Zachęciła także do refleksji nad społeczną i wychowawczą funkcją przykościelnych świetlic.

