Putin: Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród, w tym sensie cała Ukraina jest nasza

Władimir Putin w trakcie spotkania z dziennikarzami zagranicznych mediów podczas Forum Ekonomicznego w Petersburgu

Rosyjski przywódca zabrał głos podczas Forum Ekonomicznego w Petersburgu.

- Rosjanie i Ukraińcy są jednym narodem, w tym sensie cała Ukraina jest nasza - stwierdził. To kolejny raz, kiedy podważa ukraińską tożsamość narodową. Swoją wersję historii Putin prezentował między innymi podczas rozmowy w lutym 2024 roku z Tuckerem Carlsonem, znanym propagatorem teorii spiskowych i byłym dziennikarzem stacji Fox News.

Podczas wystąpienia w Petersburgu Putin dodał, że nie wyklucza przejęcia przez Rosję kontroli nad ukraińskim miastem Sumy. Przekonywał też, że "Rosja nigdy nie wątpiła w prawo Ukrainy do suwerenności", ale dodał, że gdy w 1991 roku Ukraina ogłosiła niepodległość, była "państwem neutralnym".

- Nie dążymy do kapitulacji Ukrainy. Nalegamy na uznanie rzeczywistości dotyczącej tego terytorium - dodał, odnosząc się do zajęcia przez Rosjan części ukraińskich ziem.

Putin o "rosnącym potencjale konfliktu"

Pytany o cel, jaki Moskwa chce osiągnąć w wojnie przeciw Ukrainie, Putin powiedział, że Rosjanie mają takie powiedzenie: "Tam, gdzie stanie stopa rosyjskiego żołnierza, to jest nasze".

Rosyjski przywódca zapytany, czy obawia się, że świat zmierza ku wojnie światowej, odparł, że jest zaniepokojony "rosnącym potencjałem konfliktu" i martwi go też to, co dzieje się wokół instalacji nuklearnych, które budują w Iranie rosyjscy specjaliści.

Putin wymienił też wojnę Rosji przeciw Ukrainie i konflikt izraelsko-irański jako potencjalne punkty zapalne. - To niepokojące. Mówię o tym bez jakiejkolwiek ironii, bez żartów. Oczywiście jest bardzo duża możliwość konfliktu, która rośnie, dzieje się to pod naszym nosem i bezpośrednio nas dotyczy - dodał.

