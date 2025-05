Putin podpuszcza Trumpa? "Dowiemy się"

Trump: co do diabła stało się z Putinem? Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

W środę prezydent USA Donald Trump powiedział, że prezydent Rosji Władimir Putin "może celowo opóźniać negocjacje w sprawie zawieszenia broni" w Ukrainie. Wyraził też rozczarowanie rosyjskim bombardowaniem.

- Dowiemy się, czy nas podpuszcza, czy nie. Jeśli podpuszcza, zareagujemy inaczej - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Pytany o dodatkowe sankcje na Rosję powiedział, że nie chce, żeby dodatkowe kary przeszkodziły w rozmowach pokojowych. - Myślę, że jesteśmy blisko zawarcia umowy i nie chcę tego zepsuć, nakładając dodatkowe sankcje - powiedział.

Trump negatywnie o Putinie

W poniedziałek Trump też negatywnie ocenił decyzje Putina. - Nie podoba mi się to, co robi Putin. Zabija wielu ludzi. Co, do diabła, stało się z Putinem? Znam go od dawna, zawsze się z nim dogadywałem, ale on wystrzeliwuje rakiety w miasta i zabija ludzi. To mi się nie podoba. Jesteśmy w trakcie rozmów, a on strzela rakietami w Kijów i inne miasta. Wcale mi się to nie podoba - powiedział dziennikarzom. Przyznał, że jest "bardzo zaskoczony" zachowaniem przywódcy Rosji.

19 maja Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem przez telefon. Rozmowa trwała ponad dwie godziny. Jego zdaniem rozmowa przebiegła "bardzo dobrze". "Rosja i Ukraina natychmiastowo rozpoczną negocjacje zmierzające w kierunku zawieszenia broni i - co ważniejsze - zakończenia wojny" - napisał prezydent USA.