Dowódca RAF-u: Po porażce na Ukrainie "mściwa" Rosja pozostanie zagrożeniem. Nawet jeśli Putin straci władzę

Nawet jeśli Rosja przegra na Ukrainie, pozostanie zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii i innych krajów NATO niezależnie od tego, czy Władimir Putin utrzyma się u władzy, czy nie - ostrzegł marszałek Mike Wigston, ustępujący w czerwcu dowódca Królewskich Sił Powietrznych (RAF). - Nawet jeśli zniknie on ze sceny, to na jego miejsce może pojawić się niezliczona liczba innych osób, które mogą być równie brutalne i okrutne wobec własnego narodu i sąsiednich państw - powiedział.

- Ideologię, która obecnie wyraźnie kieruje Putinem (...) można prześledzić aż do jego okresu pracy w KGB. To dyktator, który jest gotów prowadzić brutalną wojnę w imię tego, czym Rosja powinna być w jego mniemaniu. Ale pokazuje to również, że chodzi o coś więcej, niż tylko jedną osobę. Za Putinem stoi cała struktura i hierarchia. Nawet jeśli zniknie on ze sceny, to na jego miejsce może pojawić się niezliczona liczba innych osób, które mogą być równie brutalne i okrutne wobec własnego narodu i sąsiednich państw - ocenił Wigston.