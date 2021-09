Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka spotkali się w Moskwie. Rozmowy o współpracy Rosji i Białorusi

Putin zapowiedział, że programy zostaną zatwierdzone w piątek i przekazane do rozpatrzenia Najwyższej Radzie Państwowej Państwa Związkowego Białorusi i Rosji. Wcześniej informowano, że w piątek w Mińsku spotkają się przedstawiciele rządów obu krajów. Posiedzenie rady powinno się odbyć do końca roku.

Putin: od 2023 roku będzie jednolity rynek gazu dla Rosji i Białorusi

Łukaszenka: na razie odłożyliśmy rozmowy o wspólnej walucie

Łukaszenka poinformował, że na razie oba kraje nie będą wprowadzać wspólnej waluty. Kwestię tę odłożono za radą ich banków centralnych. - Jednak nie znaczy to, że do niej nie powrócimy - zastrzegł. Oświadczył, że w programach integracji Białorusi i Rosji nie ma niczego złego dla obywateli obu państw, wbrew krytyce ze strony - jak to ujął - "tak zwanych opozycjonistów". "Mapy drogowe" nie zostały nigdy opublikowane. Łukaszenka obiecał w czwartek, że nastąpi to wkrótce. Rozmowy o integracji w ramach państwa związkowego nabrały tempa, pod naciskiem Rosji, od 2017 roku, ale toczyły się z przerwami. Powodem były spory dotyczące między innymi sfery naftowo-gazowej. 9 sierpnia tego roku Łukaszenka powiedział, że oba kraje "na danym etapie" zrezygnowały z "mapy drogowej" dotyczącej integracji politycznej.