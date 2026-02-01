Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wysłannik Trumpa "podbudowany" spotkaniem z Rosją

Steve Witkoff na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem
Źródło: Reuters
W sobotę w Miami amerykański wysłannik Steve Witkoff rozmawiał z przedstawicielem Rosji Kiriłłem Dmitrijewem w ramach mediacji mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Rozmowy miały być "produktywne i konstruktywne". Tymczasem Ukraina oczekuje od USA konkretów.

Steve Witkoff poinformował o efekcie rozmów w Miami na portalu X. Napisał, że strona amerykańska "jest podbudowana spotkaniem". W jego opinii to pokazuje, że "Rosja dąży do osiągnięcia pokoju na Ukrainie".

Dodał, że w skład amerykańskiej delegacji oprócz niego weszli również minister finansów USA Scott Bessent, zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner oraz doradca Białego Domu Josh Gruenbaum.

Steve Witkoff na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Steve Witkoff na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Źródło: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Ukraina oczekuje konkretów

Ukraina poinformowała, że oczekuje od USA konkretnych decyzji.

"Pozostajemy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską i oczekujemy od niej konkretów dotyczących kolejnych spotkań. Ukraina jest gotowa pracować we wszystkich formatach roboczych. Ważne jest, aby były rezultaty i aby spotkania się odbyły. Liczymy na spotkania w przyszłym tygodniu i przygotowujemy się do nich” – powiedział Wołodymyr Zełenski w codziennym, wieczornym przemówieniu, opublikowanym na portalach społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Źródło: Marcin Obara/EPA/PAP

Jeszcze w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że kolejne spotkanie delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji - według wstępnych planów - ma się odbyć w 1 lutego w Abu Zabi, jednak jego data i miejsce mogą ulec zmianie. Jak informowała agencja Interfax-Ukraina, Zełenski wyjaśnił, że możliwa zmiana związana jest z tym, że "coś dzieje się w sytuacji między Ameryką a Iranem".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wołodymyr Zełenski
Zełenski zabrał głos po negocjacjach. "Ukraina jest gotowa"
Abu Zabi
To tu może dojść do spotkania Ukraina-Rosja-USA
Donald Trump
Trump: zobaczymy, co się wydarzy

Pierwsza runda trójstronnych ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich negocjacji pokojowych odbyła się w Abu Zabi 23 i 24 stycznia.

Trump powiedział w piątek dziennikarzom, że uważa, iż porozumienie między Ukrainą i Rosją jest coraz bliżej, lecz nie ujawnił, dlaczego tak sądzi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Udostępnij:
TAGI:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaWojna na UkrainieSteve WitkoffWładimir PutinDonald Trump
Czytaj także:
imageTitle
Cios w głowę, odleciała peruka. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"
EUROSPORT
Fontanna di Trevi
Ostatnia okazja, by zobaczyć ją za darmo. Zmiany dla turystów w Rzymie
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Poranek na minusie. Pokazujecie, jak jest zimno
METEO
Patryk Michalski
"News Michalskiego" zadebiutuje już w poniedziałek. Gdzie oglądać nowy program?
Polska
Starcia z policją w Turynie
Starcia w Turynie. "Bitwa uliczna"
Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
"Obiekty o charakterze balonów" w polskiej przestrzeni. Białoruś "podjęła ponowną próbę"
Polska
Laura Dogu w Caracas
Nowa reprezentantka USA w Wenezueli. "Jesteśmy gotowi"
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
PKP PLK reagują na wpis pracownika. Uruchomiono "procedury wyjaśniające"
Polska
imageTitle
Pierwsi Polacy w Mediolanie. Sprawdzili już areny
EUROSPORT
Mroźne cuda
Ostrzeżenia IMGW. Mróz mocno trzyma w większości kraju
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Co dalej z Polską 2050? "W najbliższych godzinach czekają nas ważne decyzje polityczne"
Polska
imageTitle
Polacy z szansą na poprawę. Plan dnia w Willingen
EUROSPORT
Nowa siedziba Fundacji Megafon
"Na przypale albo wcale". Jak willa plus zamieniła się w willę przetrwania
Justyna Suchecka, Piotr Szostak
Donald Trump
Trump: zobaczymy, co się wydarzy
Namiot, w którym znaleziono ciało
Zmarł w namiocie w Bieszczadach. Po ćwierć wieku "wrócił do domu"
Martyna Sokołowska
Zima, noc, wieś, mróz
Silne mrozy w kraju, Polska 2050 z nową przewodniczącą, promieniotwórcze odpady w Elblągu
warto wiedzieć
Mróz
Niedziela pod znakiem przeszywającego zimna
METEO
GettyImages-2258710830aa
Barcelona z kompletem punktów. Goli powinna mieć więcej
EUROSPORT
KA230909_510
Promieniotwórcze odpady w Elblągu. Sprawą zajęło się Centrum Atomistyki
Polska
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Jest nowa przewodnicząca Polski 2050. "Dziękuję za zaufanie"
Polska
imageTitle
Lech w szoku. Lechia wypunktowała mistrza w Poznaniu
EUROSPORT
Wybuch w Bandar Abbas
Dwie eksplozje w Iranie. Są zabici i ranni
imageTitle
Przetrwał 46 lat. Anna Matuszewicz z nowym rekordem Polski
EUROSPORT
imageTitle
Protest przed igrzyskami. "Nie chcemy szwadronów Trumpa w Mediolanie"
EUROSPORT
imageTitle
Pierwsi zawodnicy już w wiosce olimpijskiej. "Reakcje są bardzo pozytywne"
EUROSPORT
Gotowiec odpowiedzi do Norweskiego Komitetu Noblowskiego
Dotarliśmy do "gotowca", który Amerykanie wysłali do polskiego Sejmu
Katarzyna Kolenda-Zaleska
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Lot wokół Księżyca opóźniony
METEO
imageTitle
Dwa pokolenia, dwaj wielcy mistrzowie. O której mecz Alcaraz - Djoković?
EUROSPORT
imageTitle
Były mistrz świata nie zwalnia tempa. Pokaz siły w German Masters
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski potwierdza: dostałem propozycje od prezydenta
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica