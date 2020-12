"Nie sztylet, a jedynie cienka igła". William Shakespeare drugą osobą na świecie ze szczepionką Pfizera

"Pacjent, podobnie jak jego imiennik, pochodzi z Warwickshire. Nie był to jednak sztylet, który ujrzał przed sobą, a jedynie cienka igła, która pomagała dziś rano tworzyć historię" - podała we wtorkowym przekazie BBC.

Wielka Brytania jest pierwszym krajem na świecie, w którym szczepionka opracowana przez Pfizera i BioNTech weszła właśnie do użytku. Masowe szczepienia rozpoczęły się w tym kraju we wtorek rano. Początkowo będą odbywać się w około 70 szpitalach na terenie całego kraju. W pierwszej kolejności zaszczepione zostaną osoby powyżej 80. roku życia i niektórzy pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej.

Szczepienia są darmowe i nieobowiązkowe, władze jednak bardzo do nich zachęcają, przekonując, że są one "kluczem do powrotu do normalnego życia".