"Rozczarowujący" raport z działań policji. "Dowód instytucjonalnego seksizmu w służbach"

Z opublikowanego we wtorek raportu wynika, że działania londyńskiej policji metropolitalnej w trakcie czuwania ku czci Sary Everard, podczas którego doszło do zamieszek, były właściwe. Oskarżonym o zabójstwo 33-letniej kobiety jest funkcjonariusz policji.

Czuwanie ku czci Sary Everard, które odbyło się 13 marca wieczorem w parku Clapham Common w południowym Londynie, zorganizowano mimo ostrzeżeń policji, iż będzie ono naruszać restrykcje przeciwepidemiczne. Jak napisano w raporcie HMICFRS (Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services), publicznego organu nadzorczego badającego efektywność działań policji, straży pożarnej i służb ratunkowych w Anglii i Walii, "uzasadnione było przyjęcie przez policję założenia, że ryzyko przeniesienia COVID-19 podczas czuwania było zbyt duże, aby je zignorować".

Zaniepokojenie z powodu działań policji, w tym zwłaszcza nagrań pokazujących leżące na ziemi i skute kajdankami kobiety, wyrażali zarówno premier Boris Johnson, jak i lider opozycji Keir Starmer. Pojawiły się także żądania, by komendant policji metropolitalnej Cressida Dick podała się do dymisji. Grupa Reclaim These Streets określiła raport HMICFRS jako "rozczarowujący" i oświadczyła, że jest on dowodem "instytucjonalnego seksizmu w służbach".