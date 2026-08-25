Świat Skrajnie niebezpieczny trend z jazdą pod prąd. Pochłania coraz więcej ofiar Maciej Woroch |

Skrajnie niebezpieczny trend w mediach społecznościowych. Pochłania coraz więcej ofiar Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: Niall Carson/PA Images/Getty Images

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Wśród ofiar ostatniego wypadku są dwaj policjanci i grupa młodych chłopaków, którzy zginęli w sobotę w okolicach Middlesbrough. Policja ścigała czerwonego Passata, bo wcześniej powiązano go z kilkoma incydentami. Miał też sfałszowane tablice rejestracyjne. Pościg zakończył się jednak kilka chwil przed czołowym zderzeniem z radiowozem, który znalazł się na drodze pędzących pod prąd.

Policja nie ujawniła jeszcze, czy na telefonach pasażerów Volkswagena znaleziono wideo z wypadku, ale wiadomo, że co najmniej jeden z jego pasażerów uczestniczył wcześniej w nagraniach niebezpiecznej jazdy i policyjnych pościgów.

Niebezpieczny trend z jazdą pod prąd. Wiceminister apeluje

- Wiele razy słyszałem od szefów platform społecznościowych, że potrafią kontrolować się sami, że nie potrzebują ustaw z Westminsteru, żeby robić co należy. Teraz mogą to udowodnić - powiedział wiceminister obrony Wielkiej Brytanii Luke Pollard.

- Niech to usuną i niech nie zachęcają ludzi do robienia głupot na drogach, narażania życia i wrzucania tego do sieci, by inni uznali, że to dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł - dodał.

Reakcja jest ostra, bo to kolejny taki wypadek. Kilka dni wcześniej pięciu nastolatków zginęło w Irlandii jadąc pod prąd skradzionym samochodem. W innych ucierpieli nie tylko łamiący przepisy, ale też ci, w których wjeżdżali czy potrącali.

Pod podobnymi filmami pojawiają się komentarze, że to najlepszy sposób, by doświadczyć życia, tyle że w rzeczywistości to proszenie się o śmierć - zwracają uwagę policjanci. A politycy ostrzegają, że platformy społecznościowe mogą dostać wielomilionowe kary albo nawet zostać zablokowane, jeśli nie zareagują.