Para zmarła podczas wakacji w Egipcie. Koroner o przyczynie śmierci

Para zmarła podczas wakacji. Koroner o przyczynie śmierci

Pestycyd zawierający substancję chemiczną, której wdychanie grozi śmiercią, miał zostać rozprowadzony w pokoju sąsiadującym z pokojem, w którym zakwaterowani byli Cooperowie. Na krótko przed śmiercią pary Brytyjczyków została tam zakwaterowana teściowa Dominika Bibiego, turysty z Niemiec , którego oświadczenie odczytano w sądzie we wtorek. "Wchodząc (do pokoju - red.) od razu poczułem dziwny zapach, przypominający zapach pleśni lub wilgoci" - stwierdził Bibi w oświadczeniu, dodając, że "w łóżku i pod łóżkiem było dużo pluskiew". Według mężczyzny jego teściowa przeniosła się do innego pokoju. Kilka godzin później miał on zauważyć przed pokojem trzech mężczyzn, w tym "dwóch w hotelowych uniformach i jednego z kanistrem po pestycydach". Po "pięciu czy 10 minutach mężczyźni wyszli z pokoju i owinęli drzwi taśmą oraz uszczelnili pomieszczenie" - podał Bibi w oświadczeniu. "Nie powiedziałbym, że to była bardzo profesjonalna praca" - podkreślił.

Para spędzała wakacje z córką i wnuczkami

Cooperowie zmarli podczas wakacji, które spędzali razem z córką Kelly Ormerod i trojgiem wnucząt. 21 sierpnia 2018 roku o godzinie pierwszej w nocy John Cooper miał zadzwonić do Ormerod i powiedzieć jej, że źle się czuje, po czym odprowadził do jej pokoju wnuczkę, która nocowała w pokoju dziadków. Cooperowie nie pojawili się na śniadaniu. Ich córka poszła do pokoju rodziców, gdzie zastała "poważnie chorą" parę. 69-latek wymiotował mówiąc, że "naprawdę nie czuje się zbyt dobrze", jego żona leżała w łóżku "jęcząc z wymiocinami we włosach i w całym pokoju", a wokół unosił się "dziwny, ciężki" zapach - mówiła Ormerod w sądzie we wtorek. Następnie na miejsce miało przybyć dwóch lekarzy, którzy byli "w trybie paniki". Podjęto próbę reanimacji, ale Cooper zmarł w pokoju hotelowym. Jego żonę zabrano do hotelowej kliniki, a następnie do szpitala, gdzie stwierdzono zgon.