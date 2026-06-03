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Świat

Rozbił się śmigłowiec Royal Navy, trzy osoby nie żyją

Mikołaj Stępień
Mikołaj Gątkiewicz
Zespół autorów
Oprac. Mikołaj StępieńOprac. Mikołaj Gątkiewicz
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Miejsce katastrofy śmigłowca w Devon w Anglii
Miejsce katastrofy śmigłowca Royal Navy w pobliżu Okehampton
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: PA Wire/PA Images via Getty Images
Śmigłowiec brytyjskiej marynarki wojennej Royal Navy rozbił się w środę rano w hrabstwie Devon w zachodniej Anglii. Trzy osoby nie żyją.

Do zdarzenia doszło w środę rano w pobliżu miejscowości Okehampton w hrabstwie Devon w zachodniej Anglii. "Ministerstwo obrony potwierdziło, że był to śmigłowiec Królewskiej Marynarki Wojennej" - podała przed południem lokalna policja.

Rzecznik Royal Navy, cytowany przez portal Sky News, poinformował, że do incydentu doszło o godzinie 4 rano. Po południu rzecznik przekazał w rozmowie z portalem, że trzech członków Royal Navy zginęło podczas ćwiczeń z użyciem śmigłowca. - W tym trudnym czasie kierujemy nasze myśli i wyrazy współczucia do ich rodzin i przyjaciół - powiedział.

Katastrofa śmigłowca w Anglii

Śmigłowiec miał rozbić się w terenie niezabudowanym, na jednym z pól. "Sytuacja jest rozwojowa i będziemy przekazywać dalsze informacje, gdy tylko będą dostępne" - podkreśliła policja w oświadczeniu.

Na Półwyspie Kornwalijskim, którego częścią jest hrabstwo Devon, znajdują się dwie bazy lotnictwa Royal Navy. Jedną z nich jest jedna z największych baz śmigłowców w Europie, RNAS Culdrose. Miejsce katastrofy znajduje się również blisko poligonu Okehampton, na którym ćwiczą załogi śmigłowców Merlin.

Źródło: PAP, Reuters, Sky News
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Tagi:
Royal NavyWielka BrytaniaŚmigłowiec
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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