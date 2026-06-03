Rozbił się śmigłowiec Royal Navy, trzy osoby nie żyją
Do zdarzenia doszło w środę rano w pobliżu miejscowości Okehampton w hrabstwie Devon w zachodniej Anglii. "Ministerstwo obrony potwierdziło, że był to śmigłowiec Królewskiej Marynarki Wojennej" - podała przed południem lokalna policja.
Rzecznik Royal Navy, cytowany przez portal Sky News, poinformował, że do incydentu doszło o godzinie 4 rano. Po południu rzecznik przekazał w rozmowie z portalem, że trzech członków Royal Navy zginęło podczas ćwiczeń z użyciem śmigłowca. - W tym trudnym czasie kierujemy nasze myśli i wyrazy współczucia do ich rodzin i przyjaciół - powiedział.
Katastrofa śmigłowca w Anglii
Śmigłowiec miał rozbić się w terenie niezabudowanym, na jednym z pól. "Sytuacja jest rozwojowa i będziemy przekazywać dalsze informacje, gdy tylko będą dostępne" - podkreśliła policja w oświadczeniu.
Na Półwyspie Kornwalijskim, którego częścią jest hrabstwo Devon, znajdują się dwie bazy lotnictwa Royal Navy. Jedną z nich jest jedna z największych baz śmigłowców w Europie, RNAS Culdrose. Miejsce katastrofy znajduje się również blisko poligonu Okehampton, na którym ćwiczą załogi śmigłowców Merlin.