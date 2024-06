Poszukiwania trojga dzieci w wieku 14, 9 i 7 lat. Zaginęły po wizycie w popularnym parku rozrywki

Policja poszukuje trojga dzieci

Zaginięcie trójki dzieci w Thorpe Park to kolejne opisywane w ostatnich dniach przez media zdarzenie, które łączy się z parkiem rozrywki. W sobotę osoby jadące kolejką Hyperia w wyniku awarii utknęły w trakcie przejazdu na trasie na godzinę. W wydanym oświadczeniu władze parku poinformowały, że "na żadnym etapie nie było jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa gości". Była to kolejna awaria kolejki - do pierwszej doszło kilka tygodni temu, zaledwie jeden dzień po jej otwarciu. Hyperia to najwyższa kolejka górska w Wielkiej Brytanii, ma 72 metry wysokości i rozwija prędkość do 130 km/h.