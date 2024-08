Byli zamaskowani i uzbrojeni w młotek. Polak odparł atak sześciu napastników

Sześciu napastników napadło na 59-letniego Rafała Kalinowskiego w West Bromwich, chcąc ukraść mu rower elektryczny. - Jechali w przeciwnym kierunku i patrzyli na mój rower. Zauważyłem, że zawrócili i jechali za mną. Jeden z nich miał młotek - wspominał w rozmowie z "Daily Mail" Polak. Gdy mężczyźni zepchnęli go z dwuśladu, Kalinowski potraktował ich specjalnym sprayem do obrony i odparł atak.

"Zawrócili i jechali za mną. Jeden z nich miał młotek"

Wszystko rozegrało się w zeszłym tygodniu, gdy Rafał Kalinowski, który mieszka w Wielkiej Brytanii od 10 lat i pracuje jako magazynier, wracał z pracy do domu.

Sześcioro napastników zepchnęło jadącego Polaka z jezdni na chodnik tak, że spadł z roweru. Zanim jednak zdążyli mu go odebrać, Kalinowski wyciągnął z plecaka spray z czerwoną farbą służący do samoobrony, który zwykle wozi ze sobą. Dodatkowo zaczął przeklinać po polsku, co - jego zdaniem - dodatkowo zdezorientowało sprawców.