W Londynie wykryto przypadek zakażenia ospą małpią

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) potwierdziła w sobotę rzadki przypadek zakażenia ospą małpią u pacjenta w Anglii. Jak przekazano, odbył on niedawno podróż z Nigerii i obecnie leczony jest w Londynie.

Wymienili objawy zakażonego pacjenta

W oświadczenie podkreślono, że zakażony pacjent przyleciał niedawno na Wyspy Brytyjskie z Nigerii i obecnie leczony jest w specjalistycznej jednostce do spraw chorób zakaźnych i izolacji w Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust w Londynie. Jego objawy to gorączka, ból głowy, mięśni i pleców oraz obrzęk węzłów chłonnych, dreszcze i wyczerpanie. UKSHA zaznaczyła ponadto, że jako środek zapobiegawczy skontaktuje się ze wszystkimi, którzy mogli mieć w ostatnim czasie kontakt z zakażonym pacjentem.