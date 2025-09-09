Nowy mural Banksy'ego. Na budynku sądu

Mural Banksy'ego na budynku sądu w Londynie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zdjęcie muralu pojawiło się na oficjalnym profilu Banksy'ego na Instagramie, co poświadcza jego autorstwo. Artysta podpisał fotografię "Royal Courts of Justice. London". Dzieło powstało na zewnętrznej ścianie budynku Queen's Building, który jest częścią kompleksu sądowego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Opublikowano zaginiony wywiad z Banksym. Artysta zdradził w nim swoje imię

Jak wskazała stacja BBC, chociaż mural nie nawiązuje do żadnej konkretnej sprawy ani zdarzenia, to powstał zaledwie dwa dni po zatrzymaniu 890 osób podczas protestu w stolicy Wielkiej Brytanii wspierającego zdelegalizowaną propalestyńską grupę Palestine Action.

Mural Banksy'ego na budynku sądu w Londynie Źródło: Reuters

Na portalach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, które świadczą o tym, że dzieło zostało już przykryte dużymi płachtami plastiku i dwiema metalowymi barierami. Przed muralem pojawili się także ochroniarze.

Rzecznik Royal Courts of Justice powiedział w rozmowie z "Guardianem", że praca Banksy'ego zostanie zdjęta, ponieważ budynek jest zabytkiem i musi zachować oryginalny charakter. Gmach Queen's Building został oddany do użytku w 1964 r. i jest wpisany na listę zabytków o szczególnym znaczeniu architektonicznym lub historycznym.

Dzieła Banksy'ego

W ubiegłym roku Banksy stworzył w Londynie kilka prac o tematyce zwierzęcej, m.in. sylwetki słoni, które wyciągają do siebie trąby, wychylając się z okien, czy pelikany połykające ryby namalowane nad reklamą baru rybnego.

W grudniu 2024 r. stworzył w Neapolu dzieło przedstawiające Madonnę z Dzieciątkiem. Artysta wykorzystał wystający ze ściany wylot przerdzewiałej rury, która wygląda jak rana postrzałowa w klatce piersiowej Maryi. W 2022 r. namalował kilka prac na zniszczonych przez działania wojenne budynkach w Ukrainie, m.in. Kijowie, Irpieniu i Borodziance.

Banksy znany jest z satyrycznych graffiti poruszających tematy polityczne i społeczne. Jego tożsamość jest nieznana. Za pośrednictwem swoich prac często krytykuje kapitalizm, wojnę i degradację środowiska. Jego prace osiągają na aukcjach bardzo wysokie ceny – w marcu jego dzieło "Toxic Beach" zostało sprzedane za 4,3 mln funtów (ponad 21 mln zł).

OGLĄDAJ: TVN24 HD