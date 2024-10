"Tajna wyspa" na oceanie i migranci. Właśnie dostali propozycję przeprowadzki do Rumunii

Kilka dni po ogłoszeniu porozumienia o przekazaniu przez Wielką Brytanię Mauritiusowi wysp Czagos, brytyjskie władze zaoferowały migrantom na jedynej zamieszkałej wyspie archipelagu tymczasową relokację do Rumunii - podaje BBC. Do tej pory pozostawali oni w prawnym zawieszeniu.

Władze Wielkiej Brytanii i Mauritiusa zawarły w zeszłym tygodniu porozumienie, zgodnie z którym wyspy Czagos na Oceanie Indyjskim zostaną oddane Mauritiusowi. We wtorek migranci przebywający na Diego Garcia - jedynej zamieszkanej wyspie archipelagu, a jednocześnie siedzibie bazy wojskowej pod jurysdykcją Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych - otrzymali od brytyjskich władz propozycję relokacji do prowadzonego przez ONZ "bezpiecznego ośrodka" w Rumunii na okres do sześciu miesięcy - przekazał portal BBC.

"W ciągu tych sześciu miesięcy Wielka Brytania będzie nadal pracować nad trwałym rozwiązaniem dla ciebie, zgodnie z międzynarodowymi standardami. W tym czasie możesz zaakceptować każde z przedstawionych ci rozwiązań. Jeśli nie będziesz chciał przyjąć żadnej z ofert złożonych w ciągu tych sześciu miesięcy, zostaniesz przywieziony do Wielkiej Brytanii" - napisał zarząd Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego (BIOT) migrantom w listach, do których dotarł brytyjski publiczny nadawca.

BBC dotarło do kilku osób, którym zaproponowano relokację do Rumunii. Jeden z mężczyzn stwierdził, że propozycja przyniosła mu "ogromną ulgę". "Inny migrant powiedział, że to 'najszczęśliwszy dzień od trzech lat'" - przekazał brytyjski portal.

Migranci na "tajnej" wyspie

Skąd migranci wzięli się na "tajnej amerykańsko-brytyjskiej wyspie" używanej do celów militarnych? BBC przypomniało, że pierwszymi osobami ubiegającymi się o azyl na Diego Garcia było około 90 Tamilów ze Sri Lanki, którzy trafili tam przypadkiem w 2021 roku po awarii łodzi. Rząd Wielkiej Brytanii argumentował do tej pory, że konwencja dotycząca uchodźców nie ma zastosowania na Diego Garcia, więc migranci pozostawali w prawnym zawieszeniu.

Największa wyspa archipelagu Czagos - Diego Garcia Photo by USGS/NASA Landsat data/Orbital Horizon Gallo Images

Do tej pory grupa była przetrzymywana w ogrodzonym obozie na Diego Garcia, strzeżonym przez prywatną firmę ochroniarską. Trwa proces, który ma ustalić, czy migranci zostali umieszczeni tam bezprawnie. "Wyrok w tej sprawie spodziewany jest wkrótce" - podało BBC.

Czagos to archipelag ponad 60 małych, ale strategicznie ważnych wysp, które do 1965 roku były administracyjnie powiązane z Mauritiusem. Potem, w związku z planami przyznania niepodległości Mauritiusowi, Wielka Brytania je wydzieliła, tworząc odrębny podmiot o nazwie Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego. A z powodu negocjowanej wówczas umowy ze Stanami Zjednoczonymi o utworzeniu bazy wojskowej na Diego Garcia wysiedlono z niej całą ludność.

Wyspy Czagos Getty Images

Mauritius od dawna argumentował, że został zmuszony do oddania wysp Czagos w zamian za zgodę Wielkiej Brytanii na swoją niepodległość, ale przez lata nie udawało mu się uzyskać żadnego znaczącego poparcia dla swoich roszczeń do nich. W ostatnich latach sytuacja zaczęła się zmieniać. Mauritius pozyskał poparcie państw afrykańskich, a także organów ONZ, co skłoniło poprzedni brytyjski rząd do rozpoczęcia negocjacji. Władze Zjednoczonego Królestwa i Mauritiusa nazwały zawarte w zeszłym tygodniu porozumienie "przełomowym".

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: BBC, tvn24.pl