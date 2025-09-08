Logo strona główna
Świat

Prawie 900 osób zatrzymanych w czasie protestu

Podczas demonstracji popierającej Palestine Action w Londynie policja aresztowała prawie 900 osób
Protest wspierający Palestine Action w Londynie. Policja zatrzymała prawie 900 osób
Źródło: Reuters
W Londynie w czasie sobotniej demonstracji wspierającej grupę Palestine Action zatrzymano 890 protestujących - poinformowała policja metropolitarna. W lipcu brytyjski rząd podjął decyzję o zdelegalizowaniu grupy.
Kluczowe fakty:
  • W sobotę w Londynie odbył się protest wpierający zdelegalizowaną grupę Palestine Action, w czasie którego zatrzymano prawie 900 demonstrantów.
  • Według organizatorów w wiecu na Parlament Square wzięło udział około 1500 osób.
  • - Przemoc, z jaką mieliśmy do czynienia podczas operacji, była skoordynowana - komentowała zastępczyni komisarza londyńskiej policji Claire Smart.
  • Brytyjski rząd 5 lipca 2025 roku - na mocy ustawy o terroryzmie z 2000 roku - uznał przynależność do Palestine Action lub wspieranie jej za przestępstwo zagrożone karą do 14 lat więźnia.

W czasie sobotniej demonstracji 857 osób zostało zatrzymanych na mocy prawa antyterrorystycznego za posiadanie transparentu z napisem: "Sprzeciwiam się ludobójstwu. Popieram Palestine Action". Pozostałe 33 osoby zatrzymano pod zarzutem popełnienia innych przestępstw, w tym 17 z nich za napaść na funkcjonariuszy.

Policja poinformowała, że zatrzymani zostali przesłuchani, a ci, których dane udało się potwierdzić, zostali zwolnieni za kaucją. Osoby, które odmówiły podania swoich danych osobowych lub były już wcześniej zatrzymane pod tym samym zarzutem, przebywają w areszcie.

Podczas demonstracji popierającej Palestine Action w Londynie policja aresztowała prawie 900 osób
Podczas demonstracji popierającej Palestine Action w Londynie policja aresztowała prawie 900 osób
Źródło: PAP/EPA/TAYFUN SALCI

- Przemoc, z jaką mieliśmy do czynienia podczas operacji, była skoordynowana i przeprowadzona przez grupę ludzi, z których wielu nosiło maski, aby ukryć swoją tożsamość, a ich celem było wywołanie jak największych zamieszek – powiedziała zastępczyni komisarza londyńskiej policji Claire Smart.

Organizatorzy protestu oświadczyli, że funkcjonariusze "brutalnie zaatakowali pokojowych demonstrantów, w tym osoby starsze, próbując aresztować ponad tysiąc osób za trzymanie tekturowych transparentów". W ich ocenie sobotnie wydarzenie pokazało, że delegalizacja grupy Palestine Action jest "niemożliwa do wyegzekwowania i stanowi absurdalne marnotrawstwo środków".

Demonstracja wspierająca Palestine Action w Londynie zgromadziła ponad tysiąc osób
Demonstracja wspierająca Palestine Action w Londynie zgromadziła ponad tysiąc osób
Źródło: PAP/EPA/TAYFUN SALCI

Zakazano działalności grupy

Sobotni protest w Londynie był kontynuacją akcji, która miała miejsce 9 sierpnia. Wówczas zostały zatrzymane 532 osoby.

Była minister spraw wewnętrznych Yvette Cooper broniła decyzji rządu o uznaniu Palestine Action za organizację terrorystyczną, mówiąc, że jej zwolennicy nie są świadomi charakteru tej grupy. Z kolei w niedzielę minister obrony John Healey powiedział w wywiadzie dla stacji Sky News, że spodziewa się, iż nowa ministra spraw wewnętrznych Shabana Mahmood będzie "równie surowa" wobec zwolenników Palestine Action.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Propalestyńska manifestacja w Londynie. Prawie pół tysiąca osób zatrzymanych

Propalestyńska manifestacja w Londynie. Prawie pół tysiąca osób zatrzymanych

"Ostatnie ostrzeżenie" Trumpa. Jest oświadczenie Hamasu

"Ostatnie ostrzeżenie" Trumpa. Jest oświadczenie Hamasu

Brytyjski rząd 5 lipca, na mocy ustawy o terroryzmie z 2000 roku, uznał przynależność do tej grupy lub jej wspieranie za przestępstwo zagrożone karą do 14 lat więźnia. Posłowie podjęli tę decyzję, gdy aktywiści w czerwcu włamali się do bazy RAF Brize Norton i zniszczyli dwa samoloty Voyager, oblewając je czerwoną farbą. Szkody oszacowano na 7 milionów funtów. Palestine Action wzięła wówczas odpowiedzialność za ten incydent.

pc

Autorka/Autor: kgr/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TAYFUN SALCI

TAGI:
Wielka BrytaniaLondynIzrael-Palestyna. Konflikt w Strefie Gazyprotest
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica