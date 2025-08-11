Troje nieletnich aresztowanych pod zarzutem morderstwa

Brytyjska policja aresztowała troje nastolatków po tym, jak w miejscowości Leysdown-on-Sea na wyspie Sheppey znaleziono martwego mężczyznę - poinformowała policja hrabstwa Kent.
Funkcjonariusze zostali wezwani na ulicę Warden Ray Road w niedzielę krótko po godzinie 19 czasu lokalnego. Zgłoszenie dotyczyło kłótni z udziałem niewielkiej grupy osób i napaści na mężczyznę.
Nie żyje mężczyzna, zatrzymani nastolatkowie
Na miejscu zdarzenia policjanci zastali około 40-letniego mężczyznę z poważnymi obrażeniami, którego uznano za zmarłego. O sytuacji poinformowana została jego najbliższa rodzina.
Śledczy zatrzymali w sprawie 16-letnią dziewczynę i dwóch chłopców w wieku 14 i 15 lat. Rzecznik policji poinformował, że pozostają oni w policyjnym areszcie i oczekują na dalsze postępowanie.
Policja hrabstwa Kent poprosiła o kontakt świadków zdarzenia bądź osoby, które mogą mieć informacje w sprawie.
Autorka/Autor: kkop/akw
Źródło: BBC
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock