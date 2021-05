"Została oszukana nie tylko przez nieuczciwego reportera". Wyniki dochodzenia i reakcja książąt

"Bashir oszukał i nakłonił go do zaaranżowania spotkania z księżną Dianą" - głosi raport. Spencer twierdził również, że Bashir wymyślał historie o rodzinie królewskiej, aby wzmocnić przekonanie Diany o rzekomym spisku przeciwko niej.

Reakcja książąt

Zdaniem księcia Williama wywiad był "głównym przyczynkiem do pogorszenia relacji rodziców" Dodał, że od tego czasu wywiad "zranił niezliczoną liczbę innych osób". - Ale najbardziej zasmuca mnie to, że gdyby BBC właściwie zbadało skargi i wyrażone obawy w 1995 roku, moja matka wiedziałaby, że została oszukana – podkreślił. - Została oszukana nie tylko przez nieuczciwego reportera, ale także przez szefostwo BBC, które odwróciło się, zamiast zadawać trudne pytania – oświadczył książę. Jego zdaniem sposób, w jaki uzyskano wywiad, znacząco wpłynął na to, co powiedziała jego matka.