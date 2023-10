Prowadziła badania, które mogą ocalić życie milionom. 29-letnia naukowczyni zmarła na rzadką chorobę

Smitten prowadziła obiecujące badania

W kwietniu tego roku Uniwersytet Sheffield, w którym Smitten uzyskała doktorat, poinformował, że u kobiety niedługo wcześniej wykryto naczyniakomięsaka - nowotwór złośliwy - z rokowaniem od trzech do sześciu miesięcy. Określono go "niezwykle rzadką i agresywną formą raka serca". Jednocześnie uczelnia podkreśliła, że 29-latka prowadziła w tym samym czasie "wiodące na świecie badania nad nową klasą antybiotyków". Wskazano, że stanowiły one "nowy front" w walce z odpornością na antybiotyki, która odpowiada za 1,2 mln zgonów co roku i może powodować kolejną pandemię. Za swoją pracę w 2020 roku Smitten znalazła się na liście najważniejszych 30 osób poniżej 30. roku życia magazynu "Forbes" w dziedzinie nauki i zdrowia w Europie.