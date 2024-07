Kilka lat planował zabójstwo znanej prezenterki. W sądzie "zaczął płakać"

W czwartek ława przysięgłych sądu koronnego w Chelmsford uznała 37-letniego Gavina Plumba za winnego podżegania do zabójstwa Holly Willoughby oraz namawiania do spisku, mającego na celu zgwałcenie i zabójstwo prezenterki telewizyjnej - poinformowała policja hrabstwa Essex. Plumb "organizował napaść na Holly Willoughby od 2021 roku, dokładnie planując, w jaki sposób zrealizuje swój niemoralny pomysł, w tym celu kupił nawet zestaw do porwania" - czytamy w komunikacie na stronie policji. Wyrok w sprawie 37-latka zapadnie 12 lipca.