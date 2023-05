Były szef Google: sztuczna inteligencja ma potencjał, by zabić wiele osób

Eric Schmidt, były szef firmy Google, ostrzegł w środę w Londynie, że zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji (AI) są egzystencjalne, bo ma ona potencjał, by w niedalekiej przyszłości skrzywdzić lub zabić wiele osób. Zwrócił uwagę, że rozwój sztucznej inteligencji będzie znacznie trudniej kontrolować, niż to jest w przypadku energii nuklearnej.

- Dziś jest to fikcja, ale to rozumowanie prawdopodobnie okaże się prawdą. A kiedy tak się stanie, chcemy być gotowi, by wiedzieć, jak zapewnić, że te rzeczy nie zostaną niewłaściwie wykorzystane przez złych ludzi - dodał Schmidt, który od 2001 roku przez 10 lat był dyrektorem generalnym (CEO) Google, a potem prezesem tej firmy oraz jej macierzystego holdingu Alphabet.