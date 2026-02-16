Planował atak terrorystyczny podczas koncertu Taylor Swift. Usłyszał zarzuty

Koncerty Taylor Swift w Wiedniu zostały odwołane z powodu zagrożenia atakiem terrorystycznym Źródło: Wojciech Bojanowski/Fakty TVN

Austriacka prokuratura przedstawiła w poniedziałek akt oskarżenia 21-latkowi, któremu zarzuciła między innymi planowanie ataku terrorystycznego na koncert Taylor Swift. Zamach miał się odbyć 9 sierpnia 2024 roku podczas występu amerykańskiej gwiazdy w Wiedniu. Koncert został odwołany.

Władze austriackie informowały wówczas o zatrzymaniu kilku nastolatków podejrzewanych o udział w spisku, którego celem miał być atak na zgromadzonych na wiedeńskim stadionie Ernsta Happela fanów. Z przyczyn bezpieczeństwa odwołano trzy planowane tam koncerty Swift.

Złożył przysięgę wierności Państwu Islamskiemu, usłyszał zarzuty

Austriackie MSW przekazało, że główny podejrzany, Austriak pochodzenia północnomacedońskiego, złożył przysięgę wierności Państwu Islamskiemu - sunnickiej, ekstremistycznej organizacji terrorystycznej.

21-letni mężczyzna przedstawiany przez media jako Beran A. został w poniedziałek oskarżony m.in. o udział w grupie przestępczej, wyprodukowanie niewielkiej ilości materiałów wybuchowych i próbę nielegalnego zakupu broni.

Oskarżony od czasu zatrzymania w sierpniu 2024 roku przebywa w areszcie. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

