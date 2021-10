Atak nożownika w Wiedniu. Cztery osoby ranne

W Wiedniu 35-latek zaatakował nożem przypadkowych przechodniów. Ranne zostały cztery osoby, zostały przewiezione do szpitala. Ich życie nie jest zagrożone. Policja zatrzymała sprawcę. Według służb mężczyzna miał problemy psychiczne.

35-latek zabrał nóż z baru na terenie wiedeńskiej dzielnicy Brigittenau, a następnie zaatakował przypadkowych przechodniów na ulicy. Cztery osoby zostały ranne – poinformowała we wtorek policja. Ofiary ataku to dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 48 do 64 lat, życie żadnej z tych osób nie jest zagrożone.