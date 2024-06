Wenecja zakazuje wstępu dla dużych wycieczek

W Wenecji weszły w życie nowe ograniczenia dla turystów. Obejmują one między innymi zmniejszenie maksymalnej liczby osób, które mogą uczestniczyć w zorganizowanych wycieczkach w centrum miasta. To kolejne w ostatnich miesiącach ograniczenia tego typu, mające na celu walkę z negatywnymi skutkami nadmiernej turystyki w Wenecji.

Nowe restrykcje były zapowiadane przez władze miasta od grudnia 2023 roku i weszły w życie w sobotę. Zgodnie z nimi, zorganizowane grupy turystów z przewodnikiem na terenie historycznego centrum miasta oraz na wyspach Murano, Burano i Torcello, mogą od teraz liczyć maksymalnie 25 osób - czyli zaledwie połowę miejsc dostępnych w turystycznych autobusach. W przypadku takich wycieczek niedozwolone jest również zatrzymywanie się we wszystkich miejscach, w których w sposób ewidentny utrudni to ruch pieszych. Dotyczy to np. wąskich uliczek czy mostów.