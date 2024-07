Z materiałów promujących "misję pokojową" Orbana zniknęło istotne logo

Dzień po objęciu przez Węgry 1 lipca półrocznego, rotacyjnego przewodnictwa w Radzie UE Orban udał się z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trzy dni później rozmawiał z Putinem na Kremlu, a następnie poleciał do Pekinu na spotkanie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Oficjalnym hasłem półrocznej węgierskiej prezydencji w Radzie UE jest "Make Europe Great Again" (uczyńmy Europę znów wielką), co stanowi nawiązanie do hasła wyborczego Trumpa "Make America Great Again". Logo przedstawia kostkę Rubika z flagą UE na jednej ze ścian. Logiczna zabawka została wynaleziona przez Węgra Erno Rubika 50 lat temu.