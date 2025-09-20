Logo strona główna
Świat

Orban: uznamy Antifę za organizację terrorystyczną

Viktor Orban
Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca
Źródło: Reuters
Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział w wywiadzie dla publicznego Radia Kossuth, że Węgry pójdą w ślady administracji Donalda Trumpa i uznają Antifę za organizację terrorystyczną. W czwartek taką decyzję ogłosił prezydent USA.

- Antifa to organizacja terrorystyczna. Bili pokojowo nastawionych ludzi na Węgrzech, a potem udali się do Parlamentu Europejskiego, aby udzielać nam lekcji. Nadszedł czas, aby Węgry poszły za przykładem Ameryki i uznały ich za terrorystów - powiedział Viktor Orban w wywiadzie dla publicznego Radia Kossuth.

Premier nawiązał do przypadku Ilarii Salis, której nie wymienił z nazwiska. Włoszka spędziła ponad rok w węgierskim więzieniu po tym, gdy została oskarżona o napaść na jednego z uczestników demonstracji, zorganizowanej w 2023 roku w Budapeszcie przez środowiska nacjonalistyczne i neonazistowskie.

Viktor Orban
Viktor Orban
Źródło: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Aresztowanie Salis wywołało napięcia w stosunkach włosko-węgierskich. Została ona zwolniona dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 roku, w których zdobyła mandat europosłanki.

Trump uznał Antifę za organizację terrorystyczną

W czwartek Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną. Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.

Vance zapowiedział demontaż lewicowych organizacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Vance zapowiedział demontaż lewicowych organizacji

Prezydent już wcześniej sygnalizował, że opowiada się za tym krokiem, zapowiadając działania przeciwko lewicowym organizacjom, które obwinia za promocję przemocy politycznej i zabójstwo aktywisty Charliego Kirka.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

TAGI:
WęgryViktor OrbanDonald Trump
