Orban: uznamy Antifę za organizację terrorystyczną

Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Antifa to organizacja terrorystyczna. Bili pokojowo nastawionych ludzi na Węgrzech, a potem udali się do Parlamentu Europejskiego, aby udzielać nam lekcji. Nadszedł czas, aby Węgry poszły za przykładem Ameryki i uznały ich za terrorystów - powiedział Viktor Orban w wywiadzie dla publicznego Radia Kossuth.

Premier nawiązał do przypadku Ilarii Salis, której nie wymienił z nazwiska. Włoszka spędziła ponad rok w węgierskim więzieniu po tym, gdy została oskarżona o napaść na jednego z uczestników demonstracji, zorganizowanej w 2023 roku w Budapeszcie przez środowiska nacjonalistyczne i neonazistowskie.

Viktor Orban Źródło: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Aresztowanie Salis wywołało napięcia w stosunkach włosko-węgierskich. Została ona zwolniona dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 roku, w których zdobyła mandat europosłanki.

Trump uznał Antifę za organizację terrorystyczną

W czwartek Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną. Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Vance zapowiedział demontaż lewicowych organizacji

Prezydent już wcześniej sygnalizował, że opowiada się za tym krokiem, zapowiadając działania przeciwko lewicowym organizacjom, które obwinia za promocję przemocy politycznej i zabójstwo aktywisty Charliego Kirka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD