Świat

Magyar o szczegółach wizyty w Warszawie

Peter Magyar na pierwszej konferencji po wyborach
Magyar: wzywam prezydenta do jak najszybszego zwołania inauguracyjnej sesji parlamentu
Źródło: TVN24
Powiedzieliśmy, jakie są problemy. Żeby to rozwiązać, nie wystarczy zmiana rządu. Po prostu musimy cały ustrój zmienić - powiedział Peter Magyar na pierwszej konferencji prasowej po wygranej Tiszy w węgierskich wyborach. Wezwał prezydenta Węgier do jak najszybszego zwołania parlamentu. Odniósł się też do zapowiedzianej wizyty w Warszawie.

Partia opozycyjna Tisza pod przewodnictwem Petera Magyara wygrała niedzielne wybory parlamentarne na Węgrzech, odsuwając od władzy Fidesz Viktora Orbana po 16 latach rządów. Według 99 procent przeliczonych głosów zdobyła 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie, uzyskując przy tym większość konstytucyjną.

Co musi się wydarzyć, by Magyar został premierem?

- Oczekujemy niewielkich zmian na korzyść Tiszy, które mogą nam dać 141 czy 142 mandaty po uzyskaniu pełnych wyników wyborów - powiedział Magyar, rozpoczynając swoją konferencję prasową w Budapeszcie.

Wezwał także prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka do jak najszybszego zwołania inauguracyjnej sesji parlamentu.

Magyar ostro o prezydencie. Miał "wszystko podpisywać"

- Prezydent nie może czekać na ostatni możliwy termin inauguracji parlamentu, czyli 12 maja, ale musi jak najszybciej zwołać sesję inauguracyjną - zaapelował Magyar. - Nie możemy marnować czasu. Węgry znajdują się w trudnej sytuacji w wielu kwestiach - dodał.

Zaznaczył też, że węgierski prezydent też był "częścią reżimu". - On nie zamierzał w żaden sposób nadzorować pracy rządu, nie nadzorował tych ludzi, którzy są w potrzebie. Nie wspierał również ludzkiej twarzy Węgier. Taka powinna być w rzeczywistości rola prezydenta - stwierdził.

Ocenił, że Sulyok miał "wszystko podpisywać". - On został mianowany po to, żeby po prostu wszystko podpisywać, każdy dokument stemplować, każdy, który był mu przekazany, czy byłaby to karta dań, konstytucja, czy jakieś nowe ustawy - wymieniał. Magyar dodał, że "nie potrzebują" takiego prezydenta i nazwał go "kukiełką mafii".

- My powiedzieliśmy od razu, jakie są problemy. A żeby to rozwiązać, nie wystarczy zmiana rządu. Po prostu musimy cały ustrój zmienić. Bo tak naprawdę [Fidesz - red.] to grupa przestępcza, która prowadzi teraz naszą ojczyznę - stwierdził.

Zapewnił też, że wiceprezydent USA J.D. Vance będzie współpracował z następnym węgierskim rządem.

Magyar o wizycie w Warszawie

Magyar poinformował, że planuje odwiedzić Warszawę na początku maja. - Faktycznie, moją pierwszą podróżą zagraniczną będzie podróż do Warszawy. Chciałbym również pojechać do Gdańska albo do innych miast polskich. Będzie to w maju - przekazał. 

Źródło: PAP/EPA/TIBOR ILLYES

Magyar powiedział, że Donald Tusk "pogratulował mu przez telefon i wyraził swoją radość z tego, że Węgry nie będą już państwem-kukiełką Rosji, ale wrócą do Europy".

Zapewnił też, że Polska i Węgry "są połączone specjalną relacją". - To głęboka przyjaźń i głęboki sojusz sięgający ponad tysiące lat. Mieliśmy wspólnych królów, wspólne królowe - wyjaśnił Magyar. Przytoczył też znane również na Węgrzech powiedzenie: Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.

Magyar o Ukrainie i o Putinie

Magyar mówił też o Ukrainie. Podkreślił, że "Ukraina jest ofiarą wojny" i że nie zadzwoni do Władimira Putina.

Lider partii Tisza poruszył też temat relacji węgiersko-ukraińskich. - Mogę powiedzieć, że rząd Tiszy będzie starał się zawierać sojusz z każdym krajem sąsiadującym. Najlepiej, żeby były to relacje przyjazne - stwierdził.

Źródło: PAP/EPA/TIBOR ILLYES

Dodał, że "Węgry są otoczone przez Węgrów", ze względu na traktaty pokojowe zawarte po pierwszej wojnie światowej. - Wielu Węgrów mieszka w Ukrainie, chociaż znacznie mniej niż w poprzednim okresie. Na przykład na Zakarpaciu mamy historyczne miasta - opisywał. Zaznaczył, że "w naszym interesie jest to, żebyśmy mieli dobre relacje z naszymi sąsiadami".

pc

pc
Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TIBOR ILLYES

WęgryPeter MagyarViktor OrbanFideszDonald TuskWarszawa
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Trump: blokada się zaczęła
BIZNES
David M. Solomon
"Gigant z Wall Street" na fali. Wielki debiut dopiero na horyzoncie
BIZNES
Tłumy w Wawrze oczekują na autobus
Otwock odcięty od pociągów. Tłoczno w popołudniowym szczycie
WARSZAWA
Japonia
"To był dla mnie szok. Moje ubrania zrobiły się kompletnie czarne"
METEO
20 min
pc
"Działania Orbana były arcyzdradzieckie wobec naszych interesów"
Tak jest
Uratowali pacjenta ze skrajnej hipotermii
"Został prawie wskrzeszony". Po szpitalu nie miał gdzie wrócić
Łódź
imageTitle
"Piekło Północy" rozpaliło kibiców. Najwyższa oglądalność w Eurosporcie 1 od ośmiu lat
EUROSPORT
shutterstock_2693778195 Flaga Węgier z wyciętym kołem
Z taką flagą występował również Magyar. Co z niej wycięto?
Świat
Straż Graniczna
Odpalił e-papierosa w samolocie, po wylądowaniu miał problemy
Kraków
shutterstock_2751172175
Zaskoczenie w Niemczech. Padł rekord
BIZNES
Billboard wyborczy z hasłem kampanii Fideszu: "Oni stanowią ryzyko - Fidesz to bezpieczny wybór"
Co wygrana Magyara oznacza dla Ukrainy? O miłości nie ma mowy
Tatiana Serwetnyk
automaty do gier, hazard, kasyno
Sąd miał płacić za automaty do gier. Jest wyrok
Olsztyn
Nawrocki
"Żałuje pan?". Nawrocki nie odpowiedział dziennikarce
Polska
Zbigniew Ziobro
A co, jeśli uciekną do USA? Żurek o dalszych krokach
Polska
Zderzenie na S7
Zderzenie na S7. Jedno z aut obróciło się
WARSZAWA
Przymrozki
Ostrzeżenia IMGW dla dwóch województw
METEO
Młody mężczyzna odwiedza lekarza w klinice. Koncepcja świadomości raka
Dlaczego mężczyźni żyją krócej i rzadziej chodzą do lekarza? Eksperci tłumaczą
Anna Bielecka
Prokuratura ujawnia kluczowe ustalenia w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa
Akt oskarżenia za gwałt na 26-latku
Poznań
Były szef Centralnej Agencji Wywiadowczej John Brennan
Były szef CIA wzywa do zastosowania wobec Trumpa 25. poprawki do konstytucji
Świat
imageTitle
Piłkarz w kajdankach, 1200 osób poszkodowanych. A miało być dowcipnie
EUROSPORT
Brutalny atak nożem w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura i atak nożem. 28-latka jest w śpiączce. Areszt dla podejrzanego
WARSZAWA
Policja dronem skontrolowała kierowców
Kierowca zatrzymał się w ostatniej chwili. Dron latał nad przejściem
WARSZAWA
50 min
pc
Akcje galerii handlowej za pieniądze z fundacji. "Ksiądz odkrył w sobie gen biznesmena"
Superwizjer. Podcast
Radosław Sikorski
Sikorski rozmawiał z Anitą Orban
Polska
Wale szare (Eschrichtius robustus) blisko mostu Golden Gate w San Francisco
W tym miejscu ginie ich niezwykle dużo. Badacze wiedzą, dlaczego
METEO
Ukradł datki z kościoła i uciekł
Wyniósł z kościoła skarbonę z datkami. Ukrył się w truskawkach
WARSZAWA
KONIN, 11 kwietnia 2026. SPOTKANIE Z PRZEMYSŁAWEM CZARNKIEM
Czarnek: "zlikwidujemy obowiązkowy KSeF". Sam za nim głosował, a PiS to promował
Gabriela Sieczkowska
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski
Magyar o Ziobrze i Romanowskim. Zapowiedział, co zrobi
Polska
1 godz 35 min
pc
Magyar o Ziobrze i Romanowskim: Niech wracają do Polski i bronią swojego dobrego imienia
Opinie i wydarzenia
Paliwa, stacja benzynowa
Jest decyzja w sprawie akcyzy na paliwa
BIZNES

