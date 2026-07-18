Nowy premier Węgier popiera obniżeniu wieku wyborczego do 16 lat
Peter Magyar we wpisie na Facebooku wyraził przekonanie, że "zdecydowana większość osób poniżej 18. roku życia jest wystarczająco przygotowana i poinformowana, by mieć wpływ na nasze wspólne decyzje".
"Ze swojej strony, w trakcie prac nad kształtem konstytucji, poparłbym obniżenie wieku wyborczego do 16 lat" - napisał premier.
Nowy rząd Węgier zmienia konstytucję
Magyar powiązał tę propozycję z szerszą reformą konstytucyjną, zainicjowaną przez jego rząd po kwietniowych wyborach parlamentarnych. Premier zapowiedział, że referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji mogłoby zostać przeprowadzone latem przyszłego roku.
- Może to potrwać dłużej, ale czas nie jest problemem. Liczą się jakość i treść. Chcemy, aby kraj miał konstytucję, którą każdy może zaakceptować w dobrej wierze - powiedział w czerwcu.
W sobotnim wpisie premier zauważył również, że od czasu zmiany rządu zainteresowanie polityką wśród obywateli Węgier znacząco wzrosło. "Jestem dumny z tego, że nigdy wcześniej tak wiele osób nie śledziło obrad parlamentu ani nie interesowało się życiem publicznym" - napisał. Dodał, że polityka znów stała się atrakcyjna, a młodzi ludzie coraz częściej czują, że mają wpływ na kształtowanie przyszłości Węgier.
Nowy premier objął urząd 9 maja, po kwietniowych wyborach parlamentarnych, w których jego partia - Tisza - zdobyła większość konstytucyjną, a partia Fidesz Viktora Orbana - ją utraciła. 13 lipca nowy parlament przyjął poprawkę do konstytucji, która ma usunąć z urzędu prezydenta Tamasa Sulyoka.