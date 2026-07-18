Świat Nowy premier Węgier popiera obniżeniu wieku wyborczego do 16 lat Oprac. Filip Czerwiński |

Peter Magyar i Donald Tusk na spacerze po ulicy Długiej w Gdańsku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Peter Magyar we wpisie na Facebooku wyraził przekonanie, że "zdecydowana większość osób poniżej 18. roku życia jest wystarczająco przygotowana i poinformowana, by mieć wpływ na nasze wspólne decyzje".

"Ze swojej strony, w trakcie prac nad kształtem konstytucji, poparłbym obniżenie wieku wyborczego do 16 lat" - napisał premier.

Nowy rząd Węgier zmienia konstytucję

Magyar powiązał tę propozycję z szerszą reformą konstytucyjną, zainicjowaną przez jego rząd po kwietniowych wyborach parlamentarnych. Premier zapowiedział, że referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji mogłoby zostać przeprowadzone latem przyszłego roku.

- Może to potrwać dłużej, ale czas nie jest problemem. Liczą się jakość i treść. Chcemy, aby kraj miał konstytucję, którą każdy może zaakceptować w dobrej wierze - powiedział w czerwcu.

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W sobotnim wpisie premier zauważył również, że od czasu zmiany rządu zainteresowanie polityką wśród obywateli Węgier znacząco wzrosło. "Jestem dumny z tego, że nigdy wcześniej tak wiele osób nie śledziło obrad parlamentu ani nie interesowało się życiem publicznym" - napisał. Dodał, że polityka znów stała się atrakcyjna, a młodzi ludzie coraz częściej czują, że mają wpływ na kształtowanie przyszłości Węgier.

Nowy premier objął urząd 9 maja, po kwietniowych wyborach parlamentarnych, w których jego partia - Tisza - zdobyła większość konstytucyjną, a partia Fidesz Viktora Orbana - ją utraciła. 13 lipca nowy parlament przyjął poprawkę do konstytucji, która ma usunąć z urzędu prezydenta Tamasa Sulyoka.