Partia Orbana dotrze do "każdej wioski" z petycją przeciwko "planom wojennym"

Donald Tusk i Viktor Orban na szczycie UE w Kopenhadze

"Czeka nas gorąca jesień. Europa coraz szybciej zmierza ku wojnie. W Kopenhadze przedstawiono brukselski plan wojenny: Europa płaci, Ukraińcy walczą, aż Rosja w końcu się wyczerpie. Nie powiedziano nam, ile to będzie kosztować ani jak długo potrwa. Zamiast strategii, brukselska ekipa zaproponowała pobożne życzenia" - ocenił w poście na Facebooku premier Węgier Viktor Orban.

Viktor Orban Źródło: MTI/Hungarian PMs Press Offic

Orban: naród węgierski nie chce tej wojny

Szef węgierskiego rządu zapowiedział jednocześnie uruchomienie zbiórki podpisów "przeciwko brukselskim planom wojennym". "Będziemy w każdym mieście i każdej wiosce, ponieważ potrzebujemy każdego kochającego pokój Węgra" - zaznaczył.

Orban przyznał, że na szczycie przywódców UE w Danii wyraźnie zaprotestował wobec planów Wspólnoty. "Wtedy zaczęli kampanię przeciwko Węgrom. Arsenał jest szeroki: oskarżenia o szpiegostwo, skandale związane z fake newsami i prawne manewry. Zaatakowali nas w Brukseli i uruchomili swoich lokalnych pełnomocników u nas. Nie możemy stać bezczynnie! Musimy raz jeszcze pokazać, że naród węgierski nie chce tej wojny" - napisał premier.

Niedługo potem Viktor Orban opublikował relację zdjęciową z targu w budapesztańskiej dzielnicy Pesterzsébet, gdzie w sobotę miał zachęcać do złożenia podpisu.

Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé. Pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel... Posted by Orbán Viktor on Friday, October 10, 2025

Według Węgrów wojna w Ukrainie "jest już rozstrzygnięta"

Przedstawiciele węgierskiego rządu wielokrotnie oskarżali w ostatnich tygodniach Brukselę o rzekomy plan włączenia UE w wojnę na Ukrainie. Orban oskarżył m.in. prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o stosowanie moralnego szantażu, by zmusić inne kraje do poparcia jego wysiłków wojennych. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto zarzucił przywódcom unijnym poddanie się "silnej psychozie wojennej".

- Chcą przeznaczać pieniądze Europejczyków na uzbrajanie armii ukraińskiej oraz na zarządzanie państwem ukraińskim - powiedział w ubiegłym tygodniu w węgierskim radiu publicznym, komentując plan budżetu UE na najbliższe lata.

Premier Węgier wzywał jednocześnie do "podjęcia rozmów pokojowych (z Rosją) zamiast dążenia do wiecznej wojny". - To bezprecedensowe w historii wojen, że strony konfliktu ze sobą nie negocjują. UE i Rosjanie muszą negocjować. Powoli zaczynam mieć większość w tej kwestii – twierdził polityk.

☀️Szombat reggel. Pesterzsébeti piac. Lángos helyett aláírásgyűjtés. ✅ Posted by Orbán Viktor on Saturday, October 11, 2025

W udzielonym we wrześniu wywiadzie podkreślił, że wojna na Ukrainie "jest już rozstrzygnięta i wygrali ją Rosjanie". – Pytanie brzmi, kiedy i kto osiągnie porozumienie z Rosjanami: czy będzie to porozumienie amerykańsko-rosyjskie, czy też Europejczycy w końcu będą skłonni do negocjacji – dodał.

Rząd w Budapeszcie sprzeciwia się też przystąpieniu Ukrainy do UE i od lutego blokuje otwarcie tzw. pierwszego klastra w negocjacjach Kijowa z Brukselą. Spór dotyczy obowiązującej od ponad 10 lat ukraińskiej ustawy językowej, która, zdaniem Budapesztu, ogranicza prawo do używania języków mniejszości, w tym mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu.

W 2023 roku parlament w Kijowie przyjął nową ustawę o mniejszościach narodowych, która uwzględniła wymogi Rady Europy. Ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Węgier Tamas Menczer uznał jednak wprowadzone zmiany za niewystarczające.

Ponadto w ocenie władz węgierskich przystąpienie Ukrainy do UE miałoby negatywny wpływ na gospodarkę i bezpieczeństwo Węgier oraz całej Wspólnoty.

