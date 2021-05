"Nie miałam pojęcia, co się dzieje. Pokazywałam na swój brzuch, żeby się dowiedzieć, kiedy urodziłam"

Szilvia Bedoe-Nagy przez ponad 40 dni była w śpiączce farmakologicznej. Wymagał tego stan kobiety zakażonej koronawirusem. Do szpitala trafiła w zaawansowanej ciąży i dopiero po wybudzeniu dowiedziała się, że urodziła córkę.

Mieszkająca w Hatvan na północy Węgier Szilvia Bedoe-Nagy była w ostatnim trymestrze ciąży, gdy zdiagnozowano u niej COVID-19. Początkowo skierowano ją na domową kwarantannę, ale gdy jej stan zaczął się szybko pogarszać, została przyjęta do szpitala w Hatvan.

- Nie mogłam oddychać. Okazało się, że to zapalenie płuc - powiedziała kobieta Radiu Wolna Europa. Z powodu zapalenia płuc spowodowanego COVID-19 oraz niedostatku tlenu zagrażającego przetrwaniu płodu przewieziono ją do Budapesztu. Tam 15 listopada wykonano jej cesarskie cięcie. Dziecko przyszło na świat w 34. tygodniu ciąży.

Dwa dni później stan mamy gwałtownie się pogorszył, w związku z czym została przewieziona do kliniki sercowo-naczyniowej. Tam podłączono ją do respiratora, a potem - ponieważ stan nadal się pogarszał - do sztucznego płuca. Przez ponad 40 dni była w stanie farmakologicznej śpiączki.