Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Pełne i całkowite poparcie" Trumpa dla Orbana

Donald Trump podczas CPAC w Budapeszcie
Kampania wyborcza na Węgrzech. Marcin Warsiński o narracji Fideszu i "plakatach, które straszą"
Jest silnym przywódcą, który pokazał światu, co jest możliwe, gdy broni się swoich granic, swojej kultury, swojego dziedzictwa, swojej suwerenności i swoich wartości - mówił o Viktorze Orbanie prezydent USA Donald Trump na nagraniu wyświetlonym podczas sobotniej konferencji konserwatystów w Budapeszcie. Amerykański przywódca udzielił Orbanowi poparcia przed kwietniowymi wyborami na Węgrzech.

Na trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech do Budapesztu zjechali reprezentanci konserwatywnych partii z całego świata, by podczas konferencji CPAC wyrazić swoje wsparcie dla premiera Viktora Orbana. Z Polski obecny był między innymi były premier Mateusz Morawiecki.

Podczas spotkania wyświetlone zostało nagranie prezydenta USA Donalda Trumpa, który oficjalnie poparł w wyborach węgierskiego premiera.

Źródło: PAP/EPA/Zoltan Mathe

- Chciałbym złożyć najlepsze życzenia premierowi Viktorowi Orbanowi, którego, jak wiecie, popieram. Ma on moje pełne i całkowite poparcie - powiedział Donald Trump. - Jest silnym przywódcą, który pokazał światu, co jest możliwe, gdy broni się swoich granic, swojej kultury, swojego dziedzictwa, swojej suwerenności i swoich wartości. To fantastyczny facet i to wielki zaszczyt go popierać - dodał.

Trump podziękował też węgierskim organizatorom CPAC za "zaangażowanie w zdrowy rozsądek i konserwatywne zasady oraz we wspólną cywilizację, którą dzielą Amerykanie, Węgrzy i Europejczycy". - Nasze dwa kraje wskazują drogę do zrewitalizowanego Zachodu, który będzie chronił naszych obywateli, wspierał nasze dzieci i przewodził światu przez kolejne pokolenia – powiedział amerykański prezydent.

Nie jest to pierwszy raz, gdy amerykański prezydent wyraża swoje poparcie dla Viktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi. Trump ogłosił to już w lutym. "Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 roku i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA" - napisał wtedy w mediach społecznościowych.

Orban: walczymy o duszę świata zachodniego

Podczas przemówienia otwierającego konferencję Viktor Orban również odniósł się do nadchodzących wyborów. Mówił, że Węgry są "najsilniejszym bastionem narodowych sił konserwatywnych" w Unii Europejskiej od 16 lat, a "pokonanie tego bastionu byłoby największym zwycięstwem dla postępowców".

- Ta bitwa toczy się nie tylko o Węgry, ale o to, kto wygra w Brukseli - powiedział Orban. - Bruksela doprowadziła Europę do największej porażki gospodarczej i nadal nie stawia Europy na pierwszym miejscu. Teraz stawia na Ukrainę – dodał. Zaznaczył, że zwycięstwo jego partii 12 kwietnia nie tylko ochroni Węgry, ale także "zburzy postępowe bramy Brukseli"".

Ocenił także, że cywilizacja zachodnia stoi w obliczu największej politycznej reorganizacji w ostatnim stuleciu. Podkreślił, że epicentrum tej reorganizacji znajduje się w USA, a w Europie Węgry są jej "przyczółkiem". - Walczymy o duszę świata zachodniego – zapewnił Orban.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. W sondażach od wielu miesięcy na prowadzeniu jest opozycyjna TISZA pod przewodnictwem Petera Magyara.

Konferencja CPAC

Conservative Political Action Conference (CPAC) to coroczna konferencja odbywająca się w USA, w której od lat 70. XX wieku biorą udział konserwatywni aktywiści z całego kraju. W ostatnich latach została zdominowana przez zwolenników Trumpa.

Spotkania odbywają się też w innych państwach, w tym od 2022 roku w stolicy Węgier. W sobotniej konferencji uczestniczyli między innymi były premier Mateusz Morawiecki, premier Gruzji Irakli Kobachidze, a także lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox Santiago Abascal.

W 2025 roku po raz pierwszy spotkanie pod szyldem CPAC odbyło się również w Polsce, w Jasionce pod Rzeszowem. Podczas konferencji ówczesna amerykańska sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem poparła Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ft

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Zoltan Mathe

Udostępnij:
Tagi:
WęgryUSADonald TrumpViktor Orban
