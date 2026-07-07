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Świat

Węgierska telewizja wstrzymała nadawanie. Jest tylko komunikat

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Węgry. Peter Magyar udziela wywiadu w publicznej telewizji
Źródło wideo: Hirado.hu
Źródło zdj. gł.: Marton Monus / Reuters / Forum
Kanał informacyjny węgierskiej telewizji państwowej wstrzymał nadawanie - przekazała agencja Reuters. Zamiast normalnego programu, stacja telewizyjna M1 pokazuje komunikat o zmianach w mediach publicznych.

Zamiast ramówki widzowie M1 zobaczyli na ekranie komunikat o treści: "Media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość".

Wiadomość wyświetlana na programie M1
Wiadomość wyświetlana na programie M1
Źródło zdjęcia: mediaklikk.hu/m1/

Premier Węgier Peter Magyar odniósł się do wstrzymania nadawania przez kanał M1. Nazwał tę okazję "historycznym dniem". - Dziś propaganda nadawana w węgierskich mediach publicznych wreszcie dobiegła końca. Kłamali w nocy. Kłamali w dzień. Kłamali na każdym kanale. To już koniec - oświadczył.

Magyar opublikował później kolejny wpis, w którym poinformował, że kanał M1 powróci o godzinie 19.56. Podkreślił, że godzina ta jest symboliczna, ze względu na powstanie węgierskie w 1956 roku - w październiku obchodzona będzie 70. rocznica tych wydarzeń.

"Na razie [kanał M1 - red.] będzie nadawał wyłącznie filmy, bez programów informacyjnych" - wyjaśnił.

Oświadczenie władz telewizji

Nowo mianowany tymczasowy prezes MTVA Andras Horvath przybył we wtorek do siedziby nadawcy wraz z wybranym przez siebie zespołem zarządzającym. Według doniesień medialnych do działu kadr wezwano i zawieszono w obowiązkach ze skutkiem natychmiastowym kilku pracowników, w tym na stanowiskach kierowniczych.

Tymczasowe władze holdingu otrzymały zadania przeprowadzenia kompleksowego przeglądu działalności mediów publicznych, pokierowania procesem zmian organizacyjnych, zaprzestania działań propagandowych oraz zreformowania serwisu informacyjnego, aby węgierskie media publiczne stały się "wiarygodną, obiektywną i niezależną instytucją" - podał portal Telex. W wydanym oświadczeniu MTVA poinformowano, że tymczasowe kierownictwo będzie nadzorować okres przejściowy. Po jego zakończeniu władze instytucji zostaną wyłonione w drodze otwartej rekrutacji, poprzedzonej konsultacjami eksperckimi i społecznymi.

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Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
WęgryTelewizja
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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