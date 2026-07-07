Świat Węgierska telewizja wstrzymała nadawanie. Jest tylko komunikat Oprac. Adrian Wróbel |

Węgry. Peter Magyar udziela wywiadu w publicznej telewizji Źródło wideo: Hirado.hu Źródło zdj. gł.: Marton Monus / Reuters / Forum

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Zamiast ramówki widzowie M1 zobaczyli na ekranie komunikat o treści: "Media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość".

Wiadomość wyświetlana na programie M1 Źródło zdjęcia: mediaklikk.hu/m1/

Premier Węgier Peter Magyar odniósł się do wstrzymania nadawania przez kanał M1. Nazwał tę okazję "historycznym dniem". - Dziś propaganda nadawana w węgierskich mediach publicznych wreszcie dobiegła końca. Kłamali w nocy. Kłamali w dzień. Kłamali na każdym kanale. To już koniec - oświadczył.

Seventy years after the Hungarian Revolution of 1956, symbolically at 19:56, public television channel M1 returns.



For now, it will broadcast only films, without news programming. ❤️🤍💚 https://t.co/iNWYIoMzWq — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 7, 2026 Rozwiń

Magyar opublikował później kolejny wpis, w którym poinformował, że kanał M1 powróci o godzinie 19.56. Podkreślił, że godzina ta jest symboliczna, ze względu na powstanie węgierskie w 1956 roku - w październiku obchodzona będzie 70. rocznica tych wydarzeń.

"Na razie [kanał M1 - red.] będzie nadawał wyłącznie filmy, bez programów informacyjnych" - wyjaśnił.

Oświadczenie władz telewizji

Nowo mianowany tymczasowy prezes MTVA Andras Horvath przybył we wtorek do siedziby nadawcy wraz z wybranym przez siebie zespołem zarządzającym. Według doniesień medialnych do działu kadr wezwano i zawieszono w obowiązkach ze skutkiem natychmiastowym kilku pracowników, w tym na stanowiskach kierowniczych.

Tymczasowe władze holdingu otrzymały zadania przeprowadzenia kompleksowego przeglądu działalności mediów publicznych, pokierowania procesem zmian organizacyjnych, zaprzestania działań propagandowych oraz zreformowania serwisu informacyjnego, aby węgierskie media publiczne stały się "wiarygodną, obiektywną i niezależną instytucją" - podał portal Telex. W wydanym oświadczeniu MTVA poinformowano, że tymczasowe kierownictwo będzie nadzorować okres przejściowy. Po jego zakończeniu władze instytucji zostaną wyłonione w drodze otwartej rekrutacji, poprzedzonej konsultacjami eksperckimi i społecznymi.

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