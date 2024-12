Zaskakujący element szopki w Watykanie. Po kilku dniach zniknął

Kefija i Jezus zniknęli z szopki

Gdy Franciszek ponownie pojawił się w auli 11 grudnia, Dzieciątka, kefii ani żłóbka już nie było, pozostały za to figury Maryi i Św. Józefa, odnotował "The Independent". Urzędnik z Autonomii Palestyńskiej powiedział, że Watykan "usunął kefiję bez wyjaśnienia i nie jest jasne, czy zostanie ona przywrócona 24 grudnia" - przekazał "The Independent". "Urzędnik wypowiedział się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie był upoważniony do omawiania tej sprawy z mediami" - zaznaczył brytyjski dziennik.