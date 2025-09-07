Pierwsza kanonizacja Leona XIV. Jest dwóch nowych świętych

- To pierwsza kanonizacja pontyfikatu papieża Leona XIV.
- Papież ogłosił świętymi dwóch młodych Włochów.
- Przed mszą doszło do nieoczekiwanego gestu ze strony papieża.
Na pierwszą kanonizację pontyfikatu papieża Leona XIV do Watykanu przybyły dziesiątki tysięcy wiernych. Papież ogłosi świętymi młodych błogosławionych, świeckich Włochów: Pier Giorgio Frassatiego i Carlo Acutisa. Obaj przyszli święci związani są rodzinnie z Polską.
Msza na placu Świętego Piotra rozpoczęła się o godz. 10. Wierni z Włoch i wielu krajów zajmowali miejsca przed bazyliką watykańską od wczesnych godzin porannych.
Pier Giorgio Frassati - kim był
Nowym świętym Kościoła jest Pier Giorgio Frassati (1901-1925) - syn właściciela dziennika "La Stampa" Alfredo Frassatiego, działacz świecki i społeczny, członek Apostolstwa Modlitwy, Uniwersyteckiej Federacji Katolików Włoskich i Włoskiej Młodzieży Katolickiej, a także ruchu skautowego.
Studiował inżynierię górniczą na Politechnice w Turynie. Jego pasją były góry. Był zaangażowany w apostolat wiary i modlitwy oraz niesienie pomocy biednym i cierpiącym. Zmarł w wieku 24 lat na chorobę Heinego-Medina. Beatyfikował go Jan Paweł II w 1990 roku. Pier Giorgio Frassati to wuj włosko-polskiego dziennikarza Jasia Gawrońskiego i znanej działaczki społecznej Wandy Gawrońskiej, która rozpowszechniła jego postać i od lat szerzy jego kult. Na mszę przybyli przedstawiciele ich dużej rodziny.
Carlo Acutis - kim był
Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie, gdzie jego rodzice mieszkali z powodów zawodowych. Już jako dziecko skupił się na życiu religijnym, był autorem stron internetowych o cudach eucharystycznych i o świętych Kościoła. Pochodził z majętnej rodziny, a swoje kieszonkowe oddawał ubogim, kupował im jedzenie. Zmarł na białaczkę w wieku 15 lat, 12 października 2006 roku. Został pochowany w Asyżu. W 2019 roku jego ciało przeniesiono do tamtejszego kościoła Matki Bożej Większej.
Jego szklaną trumnę zobaczyło w zeszłym roku prawie milion osób, a jego kult szerzy się w wielu krajach, także w Polsce. Beatyfikowany został za pontyfikatu Franciszka w 2020 roku. Będzie pierwszym świętym doby internetu i pierwszym przedstawicielem pokolenia tzw. millenialsów. Nazywany jest "Bożym influencerem". Jego babcia ze strony ojca to Polka, Maria Henrietta Perłowska.
Kanonizacja w obecności rodzin
Kanonizacja odbywa się w obecności rodziców Carla: Antonii Salzano i Andrei Acutisa oraz jego rodzeństwa: Michele i Francesca. Obecni są też przedstawiciele rodziny Pier Giorgio Frassatiego, wśród nich siostrzenica Wanda Gawrońska, która przez lata upowszechniała wiedzę o postaci swojego wuja i jego kult.
Przed mszą papież Leon XIV przybył nieoczekiwanie na plac, by pozdrowić zgromadzonych wiernych, wśród których były tysiące młodych ludzi. - Dzisiaj jest przepiękne święto dla całych Włoch, dla całego Kościoła i dla całego świata - powiedział.
Takie pozdrowienie było niecodziennym wydarzeniem przed tak podniosłym wydarzeniem.
