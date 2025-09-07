Pierwsza kanonizacja Leona XIV. Jest dwóch nowych świętych

Carlo Acustis w trumnie w kościele Matki Bożej Większej w Asyżu Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: To pierwsza kanonizacja pontyfikatu papieża Leona XIV.

Papież ogłosił świętymi dwóch młodych Włochów.

Przed mszą doszło do nieoczekiwanego gestu ze strony papieża.

Na pierwszą kanonizację pontyfikatu papieża Leona XIV do Watykanu przybyły dziesiątki tysięcy wiernych. Papież ogłosi świętymi młodych błogosławionych, świeckich Włochów: Pier Giorgio Frassatiego i Carlo Acutisa. Obaj przyszli święci związani są rodzinnie z Polską.

Msza na placu Świętego Piotra rozpoczęła się o godz. 10. Wierni z Włoch i wielu krajów zajmowali miejsca przed bazyliką watykańską od wczesnych godzin porannych.

Pier Giorgio Frassati - kim był

Nowym świętym Kościoła jest Pier Giorgio Frassati (1901-1925) - syn właściciela dziennika "La Stampa" Alfredo Frassatiego, działacz świecki i społeczny, członek Apostolstwa Modlitwy, Uniwersyteckiej Federacji Katolików Włoskich i Włoskiej Młodzieży Katolickiej, a także ruchu skautowego.

Pier Giorgio Frassati Źródło: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Studiował inżynierię górniczą na Politechnice w Turynie. Jego pasją były góry. Był zaangażowany w apostolat wiary i modlitwy oraz niesienie pomocy biednym i cierpiącym. Zmarł w wieku 24 lat na chorobę Heinego-Medina. Beatyfikował go Jan Paweł II w 1990 roku. Pier Giorgio Frassati to wuj włosko-polskiego dziennikarza Jasia Gawrońskiego i znanej działaczki społecznej Wandy Gawrońskiej, która rozpowszechniła jego postać i od lat szerzy jego kult. Na mszę przybyli przedstawiciele ich dużej rodziny.

Carlo Acutis - kim był

Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie, gdzie jego rodzice mieszkali z powodów zawodowych. Już jako dziecko skupił się na życiu religijnym, był autorem stron internetowych o cudach eucharystycznych i o świętych Kościoła. Pochodził z majętnej rodziny, a swoje kieszonkowe oddawał ubogim, kupował im jedzenie. Zmarł na białaczkę w wieku 15 lat, 12 października 2006 roku. Został pochowany w Asyżu. W 2019 roku jego ciało przeniesiono do tamtejszego kościoła Matki Bożej Większej.

Carlo Acutis Źródło: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Jego szklaną trumnę zobaczyło w zeszłym roku prawie milion osób, a jego kult szerzy się w wielu krajach, także w Polsce. Beatyfikowany został za pontyfikatu Franciszka w 2020 roku. Będzie pierwszym świętym doby internetu i pierwszym przedstawicielem pokolenia tzw. millenialsów. Nazywany jest "Bożym influencerem". Jego babcia ze strony ojca to Polka, Maria Henrietta Perłowska.

Kanonizacja w obecności rodzin

Kanonizacja odbywa się w obecności rodziców Carla: Antonii Salzano i Andrei Acutisa oraz jego rodzeństwa: Michele i Francesca. Obecni są też przedstawiciele rodziny Pier Giorgio Frassatiego, wśród nich siostrzenica Wanda Gawrońska, która przez lata upowszechniała wiedzę o postaci swojego wuja i jego kult.

Przed mszą papież Leon XIV przybył nieoczekiwanie na plac, by pozdrowić zgromadzonych wiernych, wśród których były tysiące młodych ludzi. - Dzisiaj jest przepiękne święto dla całych Włoch, dla całego Kościoła i dla całego świata - powiedział.

Takie pozdrowienie było niecodziennym wydarzeniem przed tak podniosłym wydarzeniem.

