Pierwsze damy i pierwszy robot AI w Białym Domu

"Dziękuję pierwszej damie Melanii Trump za zaproszenie mnie do Białego Domu. Jestem wdzięczna, że mogę być częścią tego historycznego ruchu, który ma na celu wspieranie dzieci w dostępie do technologii i edukacji" - mówił damskim głos Figure 3, humanoidalny robot wykorzystujący sztuczną inteligencję. Jak zauważa CNN, choć Sala Wschodnia Białego Domu gościła wielu gości - w tym polityków z całego świata, dygnitarzy, bohaterów wojennych, gwiazdy i sportowców, ten gość był naprawdę wyjątkowy.
Melania Trump zorganizowała w Białym Domu szczyt dotyczącego edukacji, na który zaprosiła 45 pierwszych dam i dżentelmenów z całego świata, w tym żonę polskiego prezydenta Marta Nawrocka. Podczas środowej sesji pierwszej damie USA towarzyszył robot Figure 3. Robot przywitał się w 11 językach. Jak podkreśla CNN - z idealną wymową. Polskie przywitanie jednak pominął.
Pierwsza dama USA o przyszłości AI i ludzi
Jak stwierdziła Melania Trump to pierwszy humanoidalny robot w Białym Domu. Podkreśliła, że jest amerykańskiej produkcji. Przedstawiła też wizję, w której podobne roboty pojawią się w szkołach, by wspierać uczniów. - Wyobraźmy sobie humanoidalnego nauczyciela o imieniu Platon - powiedziała. Według niej dostęp do szerokiej wiedzy - literatury, filozofii czy przedmiotów ścisłych - byłby "natychmiastowy" w zaciszu domowym, a sposób nauczania dostosowany do ucznia. Zauważyła też, że humanoidalny nauczyciel miałby wiele zalet jak cierpliwość czy dostępność.
Zdaniem pierwszej damy USA sztuczna inteligencja "przybierze kształt człowieka". Melania Trump stwierdziła, że wkrótce AI "przeniesie się z telefonów na humanoidalne roboty".
Jak zauważa CNN, choć Figure 3 kroczył sztywno, to jednak sprawnie, a jego prezentacja różniła się od "katastrofy" na imprezie technologicznej w Moskwie, gdzie w ubiegłym roku zaprezentowany został rosyjski robot o nazwie AIdol, który przewrócił się po wykonaniu kilku niezdarnych kroków.
Robot, który pojawił się w Białym Domu, wyprodukowany został przez firmę Figure AI. Ma 173 cm wzrostu, waży około 61 kg i jest reklamowany jako autonomiczne narzędzie do delegowania zadań domowych - podaje NBC News. W filmach promocyjnych można zobaczyć, jak ładuje zmywarkę, robi pranie, zbiera zabawki i składa ubrania.
Redagował AM
Źródło: CNN, NBC News, New York Times
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW