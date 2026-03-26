Pierwsze damy i pierwszy robot AI w Białym Domu

Melania Trump na szczycie Fostering the Future Together w Białym Domu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Dziękuję pierwszej damie Melanii Trump za zaproszenie mnie do Białego Domu. Jestem wdzięczna, że ​​mogę być częścią tego historycznego ruchu, który ma na celu wspieranie dzieci w dostępie do technologii i edukacji" - mówił damskim głos Figure 3, humanoidalny robot wykorzystujący sztuczną inteligencję. Jak zauważa CNN, choć Sala Wschodnia Białego Domu gościła wielu gości - w tym polityków z całego świata, dygnitarzy, bohaterów wojennych, gwiazdy i sportowców, ten gość był naprawdę wyjątkowy.

Figure 3, humanoidalny robot w Białym Domu. Na pierwszym planie Melania Trump i Brigitte Macron Źródło: EPA

Melania Trump zorganizowała w Białym Domu szczyt dotyczącego edukacji, na który zaprosiła 45 pierwszych dam i dżentelmenów z całego świata, w tym żonę polskiego prezydenta Marta Nawrocka. Podczas środowej sesji pierwszej damie USA towarzyszył robot Figure 3. Robot przywitał się w 11 językach. Jak podkreśla CNN - z idealną wymową. Polskie przywitanie jednak pominął.

Pierwsza dama USA o przyszłości AI i ludzi

Jak stwierdziła Melania Trump to pierwszy humanoidalny robot w Białym Domu. Podkreśliła, że jest amerykańskiej produkcji. Przedstawiła też wizję, w której podobne roboty pojawią się w szkołach, by wspierać uczniów. - Wyobraźmy sobie humanoidalnego nauczyciela o imieniu Platon - powiedziała. Według niej dostęp do szerokiej wiedzy - literatury, filozofii czy przedmiotów ścisłych - byłby "natychmiastowy" w zaciszu domowym, a sposób nauczania dostosowany do ucznia. Zauważyła też, że humanoidalny nauczyciel miałby wiele zalet jak cierpliwość czy dostępność.

Humanoidalny robot Figure 3 w Białym Domu. Za stołem od lewej stoją: mąż prezydentki Kosowa - Prindon Sadriu, pierwsza dama Sierra Leone - Fatima Maada Bio, żona polskiego prezydenta - Marta Nawrocka, pierwsza dama Francji - Brigitte Macron i organizatorka szczytu - Melania Trump. Źródło: PAP/EPA/SHAWN THEW

Zdaniem pierwszej damy USA sztuczna inteligencja "przybierze kształt człowieka". Melania Trump stwierdziła, że wkrótce AI "przeniesie się z telefonów na humanoidalne roboty".

Jak zauważa CNN, choć Figure 3 kroczył sztywno, to jednak sprawnie, a jego prezentacja różniła się od "katastrofy" na imprezie technologicznej w Moskwie, gdzie w ubiegłym roku zaprezentowany został rosyjski robot o nazwie AIdol, który przewrócił się po wykonaniu kilku niezdarnych kroków.

Robot, który pojawił się w Białym Domu, wyprodukowany został przez firmę Figure AI. Ma 173 cm wzrostu, waży około 61 kg i jest reklamowany jako autonomiczne narzędzie do delegowania zadań domowych - podaje NBC News. W filmach promocyjnych można zobaczyć, jak ładuje zmywarkę, robi pranie, zbiera zabawki i składa ubrania.

Redagował AM