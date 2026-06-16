Atak na urodzinową galę Trumpa? Pięć osób zatrzymanych
"10 czerwca FBI i nasi partnerzy w organach ścigania dowiedzieli się o potencjalnym zagrożeniu dla wydarzenia UFC America 250 w Waszyngtonie [...] Dzięki szybkiej reakcji FBI, naszych partnerów i Departamentu Sprawiedliwości w ramach operacji obejmującej wiele stanów, wiele osób zostało zatrzymanych, a rzekomo zaplanowane ataki zostały udaremnione" - napisał Patel na platformie X. Do wpisu dołączył artykuł z portalu telewizji Fox News opisujący planowany atak.
Kto miał być celem ataku
Jak informuje waszyngtoński oddział tej stacji, plan miał zakładać atak dronów z ładunkami wybuchowymi na budynki wokół gali, wymuszający masową ewakuację kierującą tłum w kierunku "zespołu snajperów". Kolejna fala ataku miała polegać na sforsowaniu bramy Białego Domu. Według kanału, który powołuje się na źródła policyjne, do poniedziałku zatrzymano pięć osób zamieszanych w ewentualny zamach, a śledczy mieli ustalić tożsamość 23 zaangażowanych osób "potencjalnej sieci zamachowców". Mieli oni koordynować działania przez komunikator Signal.
Jeden z zatrzymanych miał powiedzieć śledczym, że celem zamachu miały być "kapitalistyczne elity", miliarderzy lub politycy otrzymujący pieniądze od izraelskiego lobby AIPAC.
Trump: nie słyszałem o ataku
Wysoko postawiony funkcjonariusz organów ścigania w rozmowie ze stacją NBC News określił plan ataku jako "dość poważny". Prezydent Trump, zapytany o rzekomy spisek podczas trwającego we Francji szczytu G7 odpowiedział: "Nie słyszałem o tym". - Atak, który widziałem, był z udziałem zawodników - dodał amerykański przywódca, nawiązując do niedzielnej gali sztuk walki.
Gala federacji UFC odbyła się 14 czerwca w specjalnie skonstruowanej na to wydarzenie klatce na trawniku Białego Domu i przyciągnęła ok. cztery tysiące widzów, z czego 1,2 tys. stanowili żołnierze. Odbyła się w 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa.
Redagował AM