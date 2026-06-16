Świat Atak na urodzinową galę Trumpa? Pięć osób zatrzymanych Oprac. Maciej Wacławik |

Rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem podczas gali UFC na terenie Białego Domu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EVAN VUCCI/EPA/PAP

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"10 czerwca FBI i nasi partnerzy w organach ścigania dowiedzieli się o potencjalnym zagrożeniu dla wydarzenia UFC America 250 w Waszyngtonie [...] Dzięki szybkiej reakcji FBI, naszych partnerów i Departamentu Sprawiedliwości w ramach operacji obejmującej wiele stanów, wiele osób zostało zatrzymanych, a rzekomo zaplanowane ataki zostały udaremnione" - napisał Patel na platformie X. Do wpisu dołączył artykuł z portalu telewizji Fox News opisujący planowany atak.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026 Rozwiń

Kto miał być celem ataku

Jak informuje waszyngtoński oddział tej stacji, plan miał zakładać atak dronów z ładunkami wybuchowymi na budynki wokół gali, wymuszający masową ewakuację kierującą tłum w kierunku "zespołu snajperów". Kolejna fala ataku miała polegać na sforsowaniu bramy Białego Domu. Według kanału, który powołuje się na źródła policyjne, do poniedziałku zatrzymano pięć osób zamieszanych w ewentualny zamach, a śledczy mieli ustalić tożsamość 23 zaangażowanych osób "potencjalnej sieci zamachowców". Mieli oni koordynować działania przez komunikator Signal.

Jeden z zatrzymanych miał powiedzieć śledczym, że celem zamachu miały być "kapitalistyczne elity", miliarderzy lub politycy otrzymujący pieniądze od izraelskiego lobby AIPAC.

Trump: nie słyszałem o ataku

Wysoko postawiony funkcjonariusz organów ścigania w rozmowie ze stacją NBC News określił plan ataku jako "dość poważny". Prezydent Trump, zapytany o rzekomy spisek podczas trwającego we Francji szczytu G7 odpowiedział: "Nie słyszałem o tym". - Atak, który widziałem, był z udziałem zawodników - dodał amerykański przywódca, nawiązując do niedzielnej gali sztuk walki.

Gala federacji UFC odbyła się 14 czerwca w specjalnie skonstruowanej na to wydarzenie klatce na trawniku Białego Domu i przyciągnęła ok. cztery tysiące widzów, z czego 1,2 tys. stanowili żołnierze. Odbyła się w 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa.

Redagował AM