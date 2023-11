Minister obrony Izraela: Bejrut może spotkać taki sam los jak Gazę

Gallant w sobotę był w północnym Izraelu, graniczącym z Libanem i odniósł się do działalności Hezbollahu, sojusznika palestyńskiego Hamasu. Izraelski minister ostrzegł, jakie mogą być konsekwencje wciągnięcie Libanu do wojny. - To, co możemy zrobić w Gazie, możemy również zrobić w Bejrucie - oświadczył minister Yoav Gallant. Dodał, że w razie "popełnienia błędów" przez Hezbollah, "pierwszymi, którzy zapłacą cenę, będą obywatele Libanu".