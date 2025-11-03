Nie żyje niemowlę pogryzione przez psa. Zwierzę miało wystraszyć się fajerwerków

Behawiorysta radzi, co robić kiedy spotkamy psa bez właściciela Źródło: TVN24

W niedzielę około godziny 18 do domu w Rogiet w hrabstwie Monmouthshire w południowo-wschodniej Walii wezwano policję i pogotowie. Na miejscu służby znalazły 9-miesięczne dziecko, które nie dawało oznak życia. Mimo starań ratowników stwierdzono zgon. Jak ustaliły służby, niemowlę zostało zaatakowane w domu swoich krewnych przez psa.

Według "The Telegraph" z relacji sąsiadów wynika, że zwierzę wystraszyło się fajerwerków. - Ktoś odpalał fajerwerki w pobliżu domu, a pies był przestraszony i zdenerwowany, więc musiał spanikować i rzucić się na dziecko - mówiła w rozmowie z magazynem mieszkająca w pobliżu Caroline Knight. Zwierzę zostało usunięte z terenu posesji przez funkcjonariuszy.

Jak podaje BBC, mieszkańcy, którzy obserwowali na miejscu zdarzenia karetki i radiowozy, zgodnie przyznawali, że ich "spokojna społeczność" z trudem godziła się z tymi "przerażającymi" wydarzeniami. - Tak wiele rodzin ma zwierzęta. Ufasz im, bo je znasz, myślisz, że to się nigdy nie zdarzy - komentował jeden z mieszkańców.

- Moje myśli są dziś z rodziną. Serce pęka. Straszna, straszna tragedia - mówiła jedna z mieszkanek. Radny hrabstwa Rogiet, Peter Strong, opisał wieś jako pogrążoną w żałobie. Dodał, że mieszkańcy będą się wspierać. Zaapelował też, by "dać rodzinie przestrzeń, której potrzebuje, by przeżyć żałobę w spokoju".

Pod domem, w którym doszło do tragedii, mieszkańcy okolicy składają kwiaty. Na ten moment nikogo nie zatrzymano w związku ze śmiercią dziecka, policja zajmuje się wyjaśnianiem sprawy.

