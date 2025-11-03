Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nie żyje niemowlę pogryzione przez psa. Zwierzę miało wystraszyć się fajerwerków

Policja, ilustracyjne
Behawiorysta radzi, co robić kiedy spotkamy psa bez właściciela
Źródło: TVN24
​​9-miesięczne niemowlę zginęło po ataku psa w południowo-wschodniej Walii - poinformowała brytyjska policja. Według cytowanych przez lokalne media świadków, zwierzę miało zaatakować, gdy wystraszyło się odpalanych w pobliżu fajerwerków.

W niedzielę około godziny 18 do domu w Rogiet w hrabstwie Monmouthshire w południowo-wschodniej Walii wezwano policję i pogotowie. Na miejscu służby znalazły 9-miesięczne dziecko, które nie dawało oznak życia. Mimo starań ratowników stwierdzono zgon. Jak ustaliły służby, niemowlę zostało zaatakowane w domu swoich krewnych przez psa.

Według "The Telegraph" z relacji sąsiadów wynika, że zwierzę wystraszyło się fajerwerków. - Ktoś odpalał fajerwerki w pobliżu domu, a pies był przestraszony i zdenerwowany, więc musiał spanikować i rzucić się na dziecko - mówiła w rozmowie z magazynem mieszkająca w pobliżu Caroline Knight. Zwierzę zostało usunięte z terenu posesji przez funkcjonariuszy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Psy wymknęły się z posesji. Jeden z nich pogryzł 11-latkę

Psy wymknęły się z posesji. Jeden z nich pogryzł 11-latkę

WARSZAWA
Psy biegły za chłopcem i go osaczyły, tak zareagował kierowca. Nagranie

Psy biegły za chłopcem i go osaczyły, tak zareagował kierowca. Nagranie

Wrocław

Nie żyje niemowlę

Jak podaje BBC, mieszkańcy, którzy obserwowali na miejscu zdarzenia karetki i radiowozy, zgodnie przyznawali, że ich "spokojna społeczność" z trudem godziła się z tymi "przerażającymi" wydarzeniami. - Tak wiele rodzin ma zwierzęta. Ufasz im, bo je znasz, myślisz, że to się nigdy nie zdarzy - komentował jeden z mieszkańców.

- Moje myśli są dziś z rodziną. Serce pęka. Straszna, straszna tragedia - mówiła jedna z mieszkanek. Radny hrabstwa Rogiet, Peter Strong, opisał wieś jako pogrążoną w żałobie. Dodał, że mieszkańcy będą się wspierać. Zaapelował też, by "dać rodzinie przestrzeń, której potrzebuje, by przeżyć żałobę w spokoju".

Pod domem, w którym doszło do tragedii, mieszkańcy okolicy składają kwiaty. Na ten moment nikogo nie zatrzymano w związku ze śmiercią dziecka, policja zajmuje się wyjaśnianiem sprawy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: BBC, The Telegraph

Źródło zdjęcia głównego: Richard M Lee / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
Wielka BrytaniaWalia
Czytaj także:
Nocą popada deszcz
Nocą popada w części kraju
METEO
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Dzieci zatruły się oparami środka do zwalczania gryzoni. Finał śledztwa
WARSZAWA
shutterstock_2135048671
Szef banku centralnego o wieku emerytalnym. "Musimy być ze sobą szczerzy"
BIZNES
Żołnierze z Ukrainy "leczą się w polskich szpitalach"? Mamy wyjaśnienie
Żołnierze z Ukrainy "leczą się w polskich szpitalach"? Mamy wyjaśnienie
Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza
imageTitle
Zacięty bój Kamila Majchrzaka w Atenach
Najnowsze
Doprowadzenie Łukasza W.
Rusznikarz z zarzutem po strzałach w lesie. Nowe informacje
Poznań
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Awaria u dużego operatora. "Sytuacja wraca już do normy"
BIZNES
Satelity nad Europą, Ziemia widziana z kosmosu
"To decyzja, która mogłaby zdefiniować miejsce Polski"
Hubert Kijek
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Zgłoszenia były, ale zakaz nie został złamany
WARSZAWA
imageTitle
Co się musi stać, by Świątek awansowała z grupy?
EUROSPORT
Składowisko w Chabielicach
Zabrali beczki z wodami czerwonymi, teraz znikają kolejne śmieci
Łódź
Prezydent Puław Paweł Maj był gotów pójść na pięć dni do aresztu
Lex Puławy podpisane. "O jeden absurd mniej w przepisach"
Lublin
imageTitle
Lewandowski z wąsem. Nietypowy wygląd, ale szczytna idea
EUROSPORT
Matka i córka posługiwały się cudzymi paszportami
Matka i córka z cudzymi paszportami
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro na posiedzeniu komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych
Pegasus, celowy błąd i nieoczekiwane konsekwencje
Robert Zieliński
George Clooney w 2023 roku
George Clooney przyznaje: szczerze, to był błąd
Świat
imageTitle
Rozpędzony O'Sullivan. Sześć frejmów z rzędu i kolejna runda
Najnowsze
Untitled-1
Prezydent w kampanii dla mężczyzn: odważ się, to też jest siła
Zdrowie
Erupcja wulkanu Merapi w Indonezji
Przebudzenie wulkanu. "Ludzie muszą być świadomi zagrożeń"
METEO
Walki o Pokrowsk w Ukrainie
Co się dzieje w Pokrowsku? "Ataki w małych grupach"
Świat
Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych
Wody w Wiśle było już tak mało, że zmienili punkt zero
WARSZAWA
Jedna z zapór zbiorników zaopatrujących Teheran w wodę
Za dwa tygodnie skończy się woda? Stołeczny zbiornik już niemal pusty
Świat
imageTitle
Świątek przegrała w fatalnym stylu. Niemoc, którą trudno zrozumieć
EUROSPORT
imageTitle
Świątek - Rybakina w WTA Finals [RELACJA]
EUROSPORT
Andrej Babisz
Znalazł koalicjantów. Uzgodnili nowy rząd
Świat
imageTitle
Nowi królowie tenisa zmierzą się tuż przed Australian Open
EUROSPORT
Uciekał przed policją, wjechał autem do rzeki
Ucieczka zakończona w rzece, mandat na ponad 10 tysięcy złotych
WARSZAWA
Bohater reportażu "Kucharze Łukaszenki" - Witold K. w Sejmie
Nowe zarzuty dla przedsiębiorcy powiązanego z Łukaszenką
Polska
Nieprawidłowości w domu opieki w Łazach (zdj. ilustracyjne)
Pensjonariusze domu opieki odnalezieni, prowadzący placówkę aresztowani
WARSZAWA
Tajfun na zdjęciu satelitarnym
Szykują się od kilku dni. Ewakuacje, ryzyko wysokich fal
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica